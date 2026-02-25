Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a atras reacții împărțite după apariția sa la un eveniment oficial organizat la Casa Albă, unde alegerea vestimentară a fost considerată de unii drept nepotrivită pentru protocolul serii.

Sâmbătă, 21 februarie, Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a participat la cina Asociației Naționale a Guvernatorilor, desfășurată la Casa Albă, alături de soțul său, președintele Donald Trump, potrivit Yahoo News.

Conform fotografiilor publicate de National Enquirer, Prima Doamnă a optat pentru o bluză neagră și pantaloni strălucitori Dolce & Gabbana, o alegere care a contrastat puternic cu ținuta clasică, de tip smoking, a președintelui, în vârstă de 79 de ani. În același timp, majoritatea invitaților au respectat codul vestimentar black tie, inclusiv Usha Vance, soția vicepreședintelui JD Vance, care a purtat o rochie lungă neagră.

Reacții și critici în mediul online

Ținuta Primei Doamne a generat numeroase comentarii critice, mai ales din partea unor utilizatori din mediul online. „Total nepotrivit ca prima doamnă să poarte pantaloni la o cină formală, vulgar”, a comentat o persoană. „Oare cât au costat pantalonii din folie de aluminiu?”, a glumit o altă persoană.

Nu este pentru prima dată când Melania Trump alege pantaloni pentru acest eveniment. Și anul trecut a purtat o astfel de piesă vestimentară la aceeași cină, însă atunci a optat pentru o ținută mai formală, formată dintr-un costum din catifea.

Stil vestimentar marcat de alegeri îndrăznețe

De-a lungul mandatului său de primă doamnă, Melania Trump s-a remarcat prin mai multe alegeri vestimentare îndrăznețe. Printre acestea s-a numărat și purtarea unei pălării mari, cu boruri largi, creată de Eric Javits, la învestirea soțului său din ianuarie 2025.

Recent, ea a donat și rochia semnată de Hervé Pierre, purtată la balul de învestire al fostului star din „The Apprentice”, Muzeului Național de Istorie Americană Smithsonian din Washington, D.C., gest care a readus în atenție interesul public pentru stilul său vestimentar.