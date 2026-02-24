Mărturia unui adolescent ucrainean forțat să curețe camerele de tortură din închisorile rusești

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, cel puțin 20.000 de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Rusia, potrivit autorităților ucrainene. Până acum, aceștia au reușit să readucă în țară 2.000 de minori, un proces dificil care, în unele cazuri, a durat ani de zile, relatează Euronews.

Printre supraviețuitori se numără Vlad Buriak, acum în vârstă de 20 de ani, care avea 16 ani când a încercat să se evacueze din Melitopol, un oraș din regiunea Zaporojie ocupat de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei. Pe 8 aprilie 2022, mașina în care se afla Vlad a fost oprită de trupele rusești la un punct de control în Vasilivka, ultimul punct de control înainte de teritoriul controlat de Ucraina.

„M-au acuzat că îi filmez și m-au scos din mașină”, și-a amintit Vlad într-un interviu pentru Euronews. „După ce mi-au verificat actele și vârsta, mi-au pus pistolul la tâmplă: «Să te împușc chiar acum?» Mi-a fost foarte frică. Nu aveam nicio idee ce poți face într-o asemenea situație”.

Vlad a fost apoi dus într-un lagăr de filtrare, o facilitate folosită de forțele ruse pentru interogatorii, detenție și deportare forțată. Ulterior, a fost închis într-o închisoare din cadrul unei secții de poliție, apoi dus înapoi la Melitopol, la un hotel convertit în centru de detenție.

El a descris sarcini șocante, inclusiv curățarea camerelor de tortură folosite împotriva civililor și soldaților ucraineni. „Una dintre sarcinile mele era să curăț camera de tortură. Era sânge, bandaje cu medicamente și tot felul de alte lucruri. Majoritatea timpului curățam camera de tortură”, a spus Vlad. În plus, a ajutat la bucătărie, distribuind mâncare deținuților și întreținând alte zone ale facilității.

În timpul captivitații, forțele ruse l-au acuzat în mod fals de trafic de droguri. După 90 de zile, Vlad a reușit să scape și să se întoarcă în Ucraina, datorită eforturilor coordonate ale familiei sale, societății și oficialilor ucraineni.

Un proces complex și lent de repatriere a copiilor

Readucerea copiilor ucraineni răpiți este un proces îndelungat și complicat. Maksim Maksimov șef de proiecte la Bring Kids Back UA, o inițiativă a guvernului ucrainean, a explicat că returnarea unui singur copil poate dura ani de zile. „Nu există un mecanism legal cu reguli stabilite sau monitorizare internațională”, a spus Maksimov. „Sunt necesare eforturi titanice din partea mai multor echipe din diverse sectoare pentru a readuce în țară un singur copil.”

„Numărul de 2.000 este o dovadă a muncii extrem de curajoase și dificile depuse”.

Laboratorul de Cercetări Umanitare de la Yale a estimat numărul copiilor ucraineni deportați la aproape 35.000. Moscova a susținut că numărul ar putea ajunge la 700.000.

Copiii răpiți sunt adesea supuși abuzului psihologic, ștergerii identității și reeducării. Vlad a povestit cum soldații ruși îi spuneau că Ucraina „nu mai există” și că armata ucraineană fusese deja înfrântă. Maksimov a confirmat că aceste practici fac parte dintr-o politică deliberată a statului de inginerie demografică, vizând ștergerea identității ucrainene, izolarea copiilor de familiile lor și indoctrinarea lor în societatea rusă.

Institutul pentru Studiul Războiului, un centru de reflecție din SUA, apreciază că verificarea exactă a numărului de copii răpiți este dificilă, dar „Rusia a răpit zeci, poate sute de mii de copii ucraineni cu intenția explicită de a le șterge identitatea ucraineană”.

Aproximativ 1,6 milioane de copii ucraineni se află încă în teritoriile ocupate temporar în prezent.

Țintirea celor mai vulnerabili

Documentele obținute de activiștii pentru drepturile omului din Ucraina au arătat că Rusia avea planuri pregătite înainte de invazie pentru a prelua copii din orfelinatele din Luhansk și Donețk și a-i aduce în Rusia sub pretextul „evacuărilor umanitare”. Mulți copii, în special cei fără îngrijire parentală, au fost sistematic vizați.

Maksimov a descris un proces în trei etape aplicat copiilor răpiți: izolare, reprogramare și mobilizare. Familiile, profesorii și prietenii sunt îndepărtați, lăsând copiii dezorientați și „fără structuri de sprijin familiare”. Identitatea lor ucraineană este sistematic desființată prin documente noi, tutori și cetățenie rusă forțată. În final, copiii pot fi militarizați, antrenați să opereze drone și expuși la ideologia războiului, pregătindu-i eventual pentru conscripție împotriva Ucrainei până la 18 ani.

Copiii mai mici sunt deosebit de vulnerabili. Maksimov a explicat că, neavând încă auto-percepție sau identitate, ei sunt mai ușor de adoptat sau integrați în familii ruse. În unele cazuri, autoritățile ruse au creat cataloage online care listau copiii pentru adopție forțată, clasificându-i după vârstă, trăsături fizice și chiar comportament, precum „ascultător” sau „calm”.

În numeroase cazuri, copiii au fost descriși ca fiind „politicoși și respectuoși față de adulți”, „disciplinați” și „neconflictuali” sau „pe care se poate conta pentru executarea sarcinilor”.

Reintegrarea și reabilitarea în Ucraina

Copiii returnați se confruntă cu un proces lung de reintegrare și reabilitare. Ucraina a dezvoltat un cadru cuprinzător care începe cu evaluarea individuală a nevoilor educaționale, medicale și psihologice. Fiecărui copil i se atribuie un plan individual de protecție care detaliază pași pe termen scurt, mediu și lung, coordonați de un manager de caz. Specialiști din Ministerele Educației, Sănătății și alte sectoare participă pentru a asigura suport complet.

Maksimov a subliniat că niciunul dintre copiii returnați nu este plasat în orfelinate; toți primesc îngrijire în familie, fie cu rude biologice, fie în familii foster. Scopul este de a reda copilăria, viața normală și sentimentul de apartenență în Ucraina.

„Subjugarea țării și erodarea fundamentelor societății ucrainene este unul dintre scopurile principale ale războiului Rusiei”, a spus Maksimov. „Răpirea copiilor nu este doar despre mutarea fizică – este despre reprogramarea lor și separarea lor mentală de Ucraina.”

După patru ani de război, povestea lui Vlad Buriak este o mărturie a rezilienței în fața abuzurilor față de drepturilor omului. Deși el a scăpat înainte de a fi transferat forțat în Rusia, mii de copii sunt prinși în sistem, confruntându-se cu ani de ștergere a identității și îndoctrinare. Autoritățile ucrainene și organizațiile umanitare continuă să lucreze, hotărâte să aducă fiecare copil acasă.