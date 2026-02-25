Zgomotul traficului pe timp de noapte ar putea crește colesterolul, arată un nou studiu european

Zgomotul produs de traficul rutier în timpul nopții poate influența nivelul colesterolului și al grăsimilor din sânge, arată un amplu studiu realizat pe date europene, care ridică semne de întrebare privind impactul zgomotului asupra sănătății metabolice.

Cercetarea, publicată în revista Environmental Research, a analizat informații provenite de la peste 270.000 de adulți din trei mari cohorte populaționale: UK Biobank, Rotterdam Study și Northern Finland Birth Cohort 1966, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, cercetătorii au folosit o modelare computerizată care a combinat nivelurile de zgomot ale traficului rutier nocturn cu adresele de domiciliu ale participanților, pe baza hărților acustice naționale. Analiza s-a concentrat pe perioada de noapte, deoarece „există o probabilitate mai mare ca oamenii să se afle în locuințele lor în acest interval și pentru că zgomotul poate să interfereze cu somnul”, se arată în comunicat.

Folosind metode analitice avansate, oamenii de știință au analizat 155 de biomarkeri din probe de sânge, ceea ce le-a permis să coreleze expunerea pe termen lung la zgomotul nocturn cu modificări metabolice specifice, detectabile la nivel sangvin.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele arată că schimbările în lipidele din sânge apar de la pragul de 50 de decibeli și devin tot mai evidente pe măsură ce nivelul de zgomot crește. În special, zgomotul traficului rutier nocturn de peste 55 de decibeli a fost asociat cu valori mai ridicate ale colesterolului total, ale colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”, precum și cu alți indicatori lipidici, inclusiv acizi grași și lipide membranare.

Acești markeri sunt recunoscuți pe scară largă ca fiind legați de sănătatea cardiovasculară și de funcționarea metabolismului. Pentru majoritatea biomarkerilor, cercetătorii au observat un tipar clar expunere-răspuns, adică niveluri mai mari de zgomot au fost asociate cu modificări moleculare mai pronunțate.

Implicații pentru sănătatea publică

Yiyan He, cercetătoare doctorandă la Universitatea Oulu, a declarat că rezultatele sugerează că zgomotul traficului pe timpul nopții ar putea afecta sănătatea metabolică „într-un mod subtil, dar consistent”. Ea a subliniat că, deși efectele sunt mici la nivel individual, numărul mare de persoane expuse face ca impactul cumulativ să fie relevant pentru sănătatea publică.

La rândul său, Sylvain Sebert, profesor la aceeași universitate, a arătat că aceste date pot ajuta la înțelegerea mecanismelor biologice care explică legăturile observate anterior între zgomotul traficului și bolile cardiovasculare sau metabolice. În opinia sa, zgomotul de mediu ar trebui privit „mai degrabă ca un risc real pentru sănătate decât ca o simplă neplăcere”.

Autorii studiului mai susțin că reducerea zgomotului produs de traficul rutier pe timpul nopții ar putea diminua efectele metabolice asociate și recomandă introducerea unor măsuri de limitare a zgomotului în planificarea urbană, în transporturi și în proiectarea clădirilor, cu accent pe crearea unor spații de dormit mai liniștite.