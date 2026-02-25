Maia Sandu a lăsat fără cetățenie nouă persoane. Printre ele, indivizi care au luptat de partea separatișilor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane care ocupă sau au ocupat funcții în regiunea separatistă transnistreană, precum și care au luptat de partea separatiștilor în războiul din 1992.

Decretul vizează nouă bărbați, printre care unul născut în Rusia, iar ceilalți opt în Republica Moldova.

,,Persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992”, au subliniat responsabilii Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Retragerea cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice (ASP), procesul fiind demarat după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a sesizat instituția privind fapte deosebit de grave comise de cei nouă indivizi care au prejudiciat interesele Republicii Moldova.

„Retragerea cetățeniei Republicii Moldova este o formă de sancțiune pentru exercitarea unor funcții în cadrul structurilor neconstituționale din stânga Nistrului, pentru acțiuni continue de subminare a suveranității și integrității teritoriale ale statului, precum și pentru încălcări grave ale drepturilor cetățenilor Republicii Moldova. Aceste fapte au fost comise în interesul unui stat străin care încalcă neutralitatea țării noastre și desfășoară un război de agresiune împotriva statului vecin Ucraina. Retragerea cetățeniei este o măsură prevăzută de lege, aplicată în cazurile în care sunt afectate interesele fundamentale ale Republicii Moldova”, a detaliat Stanislav Secrieru, consilier prezidențial în domeniul securității naționale.

Între timp, Președinția de la Chișinău subliniază că ,,respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului constituie principii fundamentale care nu pot fi încălcate. Autoritățile vor continua să acționeze ferm, în strictă conformitate cu legea, pentru protejarea ordinii constituționale și a interesului național”.

Acțiuni similare

Nu este prima dată când lidera de la Chișinău semnează decrete în acest sens.

În luna noiembrie a anului trecut, cinci indivizi au fost lipsiți de cetățenia moldovenească după ce s-au înrolat în trupele ruse menținute ilegal în regiunea separatistă transnistreană.

Iar în luna august a aceluiași an, alte cinci persoane din Republica Moldova, care s-au înrolat în trupele ruse din regiunea separatistă Transnistria, au rămas fără cetățenie în baza decretului semnat de președinta Maia Sandu.