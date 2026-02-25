Încă un divorț la orizont în Generația de Aur. Florin Prunea a rupt orice legătură cu Lidia, femeia care i-a fost alături în ultimii 35 de ani

Începând cu Gică Hagi și continuând cu Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu, Generația de Aur n-a avut noroc în dragoste, fiecare având la activ cel puțin câte un divorț. Florin Prunea, care și-a expus public viața personală, este ultimul pe această listă.

La „Desafio Aventura”, Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit că a rupt orice legătură cu Lidia, partenera din ultimii 35 de ani. Prunea a participat la emisiunea de la care susține că s-a a revenit stors psihic și fizic.

„Eroul de la Cardiff” a mărturisit că între el și partenera sa de viață nu mai există nicio legătură și a descris-o drept „o femeie rănită”, afirmație care a surprins opinia publică, mai ales că problemele din căsnicia lor au fost ținute departe de ochii lumii timp de aproape 38 de ani.

Din exterior, cei doi păreau un cuplu solid, iar nimic nu anunța o despărțire cu ecou. Între timp, în spațiul public au apărut informații despre noua relație a fostului internațional. Florin Prunea și-a asumat recent povestea de dragoste cu o femeie pe nume Lăcrămioara, alături de care a început să apară inclusiv pe rețelele de socializare.

Lidia a „datdin casă”, afirmând că Florin Prunea avea o altă relație încă din perioada în care activa la Politehnica Iași. Potrivit ei, plecarea din casa conjugală nu ar fi avut legătură cu neînțelegerile invocate public, ci cu această relație care, susține ea, ar dura de mai mulți ani.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, începe femeia confesiunea.

„Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”, a mai zis Lidia pentru cancan.

Fosta soție susține că „eu am vrut să rămân așa, o femeie normală, fără să am un nume răsunător, dar văd că scandalurile acestea iau proporții. Am tăcut, dar când am citit, normal că, vă dați seama, m-am simțit lezată de ce s-a scris. Eu m-am ocupat și de familie, de copil, de casă. El n-a avut nicio responsabilitate, decât să facă bani pentru familie, atât. În rest, i-am luat toate greutățile de pe cap”.

„Nu am divorțat pentru că noi am fost atâția ani împreună. Am sperat că se va schimba, au trecut anii. A venit acasă de la Iași, am crezut că își vede de treaba lui, de familie, de casă, dar se pare că n-a fost așa. Nu știu de ce vrea să-și pună poalele în cap pentru că faptele vorbesc, nu altcineva. Și har Domnului, sunt prietenă cu majoritatea dintre soțiile foștilor fotbaliști. Și ele știu și mă cunosc cum sunt eu. Așa că mai bine ar tăcea din gură și să-și vadă de propriile lui acțiuni”, a spus fosta soție a lui Florin Prunea.