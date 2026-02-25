Horoscop joi, 26 februarie. Berbecii trebuie să fie mai responsabili financiar, iar Fecioarele au parte de tensiuni în relație

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 26 februarie.

Berbec

Iubire - Socializările de acum vă aduc în față oameni noi. Adaptați atitudinea și puteți găsi noi investitori.

Sănătate - Metabolismul e dat peste cap. Puteți face infecții mai ușor, dar la fel de rapid vă și reveniți.

Bani - Vechile datorii vă apasă și vă puteți face un gol în buget doar pentru că vreți să vă liniștiți psihic. Terapia cumpărăturilor nu funcționează.

Taur

Iubire - Simțiți nevoia să stați cu alții, dar evitați să deveniți posesiv sau prea protector cu cei dragi. Feriți-vă de manifestările extreme!

Sănătate - Ajutați-vă organismul să se fortifice, mâncați alimente proaspete, faceți plimbări/mișcare în apropierea casei.

Bani - Încercați să vedeți și punctul de vedere al familiei când faceți lista de cheltuieli prioritare.

Gemeni

Iubire - Odihniți-vă, dați-vă voie să vă vindecați în mediul confortabil din cămin. Stați cu partenerul, fără a vă axa pe socializare.

Sănătate - Nu sunteți foarte relaxat, nici prea calm. Drept urmare, e mai bine să amânați sarcinile majore.

Bani - Terminați sacinile începute. Nu porniți acum în paralel să vă ocupați de proiecte incitante prin noutate.

Rac

Iubire - Sunteți carismatic și vă rămâne doar să faceți atmosferă la întâlnirea cu persoanele pe care vreți să le fermecați.

Sănătate - Eficiența e restrânsă datorită nivelului de energie care fluctuează. Nu forțați, mai ales cu activitățile fizice grele!

Bani - Vă păstrați obiectivitatea în timp ce membrii familiei discută asupra soluțiilor. Luați inițiativa și voi.

Leu

Iubire - Vă uniți forțele cu partenerul pentru un obiectiv comun. Timpul petrecut împreună e benefic pentru ambii.

Sănătate - Sunteți mai sensibil și predispus la stări melancolice. Socializați, chiar dacă nu simțiți nevoia.

Bani - Aveți impresia că lucrurile se petrec în reluare. Cereți sfaturi financiare, nu luați acum decizii.

Fecioară

Iubire - Impusivitatea și sensibilitatea predomină. Vă simțiți ofensat de partener.

Sănătate - Nivelul energetic e ridicat, luați decizii rapid și acționați fără a vă consulta.

Bani - Aveți voință și dorința de a îndeplini multe sarcini. Sunteți încrezător, dar nu vă lăsați cuprins de avânt și să exagerați cu lauda.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică