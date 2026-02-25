search
Horoscop joi, 26 februarie. Berbecii trebuie să fie mai responsabili financiar, iar Fecioarele au parte de tensiuni în relație

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 26 februarie.

Horoscop joi, 26 februarie/FOTO: Shutterstock
Horoscop joi, 26 februarie/FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Socializările de acum vă aduc în față oameni noi. Adaptați atitudinea și puteți găsi noi investitori.

Sănătate - Metabolismul e dat peste cap. Puteți face infecții mai ușor, dar la fel de rapid vă și reveniți.

Bani - Vechile datorii vă apasă și vă puteți face un gol în buget doar pentru că vreți să vă liniștiți psihic. Terapia cumpărăturilor nu funcționează.

Taur 

Iubire - Simțiți nevoia să stați cu alții, dar evitați să deveniți posesiv sau prea protector cu cei dragi. Feriți-vă de manifestările extreme!

Sănătate - Ajutați-vă organismul să se fortifice, mâncați alimente proaspete, faceți plimbări/mișcare în apropierea casei.

Bani - Încercați să vedeți și punctul de vedere al familiei când faceți lista de cheltuieli prioritare.

Gemeni 

Iubire - Odihniți-vă, dați-vă voie să vă vindecați în mediul confortabil din cămin. Stați cu partenerul, fără a vă axa pe socializare.

Sănătate - Nu sunteți foarte relaxat, nici prea calm. Drept urmare, e mai bine să amânați sarcinile majore.

Bani - Terminați sacinile începute. Nu porniți acum în paralel să vă ocupați de proiecte incitante prin noutate.

Rac 

Iubire - Sunteți carismatic și vă rămâne doar să faceți atmosferă la întâlnirea cu persoanele pe care vreți să le fermecați.

Sănătate - Eficiența e restrânsă datorită nivelului de energie care fluctuează. Nu forțați, mai ales cu activitățile fizice grele!

Bani - Vă păstrați obiectivitatea în timp ce membrii familiei discută asupra soluțiilor. Luați inițiativa și voi.

Leu 

Iubire - Vă uniți forțele cu partenerul pentru un obiectiv comun. Timpul petrecut împreună e benefic pentru ambii.

Sănătate - Sunteți mai sensibil și predispus la stări melancolice. Socializați, chiar dacă nu simțiți nevoia.

Bani - Aveți impresia că lucrurile se petrec în reluare. Cereți sfaturi financiare, nu luați acum decizii.

Fecioară

Iubire - Impusivitatea și sensibilitatea predomină. Vă simțiți ofensat de partener.

Sănătate - Nivelul energetic e ridicat, luați decizii rapid și acționați fără a vă consulta.

Bani - Aveți voință și dorința de a îndeplini multe sarcini. Sunteți încrezător, dar nu vă lăsați cuprins de avânt și să exagerați cu lauda.

*Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică

