Comandanți ruși își execută propriii soldați sau îi trimit intenționat la moarte în Ucraina. Metodele barbare prin care își extermină camarazii

O anchetă dezvăluie o serie de atrocități comise de comandanți ai armatei ruse împotriva propriilor militari, inclusiv execuții, torturi și trimiterea soldaților în misiuni sinucigașe pe frontul din Ucraina.

Potrivit investigației, bazate pe mărturii ale militarilor activi, rude ale celor uciși, înregistrări video și plângeri oficiale, 101 ofițeri ruși sunt acuzați că și-au ucis, torturat sau pedepsit până la moarte camarazii. Metodele au variat de la execuții directe până la „lichidări” mascate drept pierderi în luptă. Investigația este realizată de publicația independentă rusă Verstka, citată de The Guardian, și a reușit să verifice cel puțin 150 de decese, însă estimează că numărul real este mult mai mare.

Investigația arată că unii comandanți ar fi numit așa-numiți „trăgători de execuție” care deschideau focul asupra soldaților ce refuzau să lupte, trupurile acestora fiind apoi aruncate în râuri sau gropi superficiale. Alte relatări menționează folosirea dronelor și a explozibililor pentru a „extermina” soldații răniți sau în retragere, unele atacuri fiind disimulate drept lovituri de pe câmpul de luptă.

Publicația a documentat și cazuri în care militarii au fost torturați până la moarte, aruncați în gropi acoperite cu grătare metalice, stropiți cu apă și bătuți ore întregi. În unele situații, aceștia au fost forțați să se bată între ei „în stil gladiator”, până la moarte. Un astfel de episod a fost surprins într-un video difuzat în mai 2025, în care doi bărbați luptă într-o groapă, în timp ce o voce în afara cadrului spune: „Cine îl omoară pe celălalt iese din groapă.”

Ancheta arată și existența unor scheme de extorcare, în care comandanții cereau bani de la soldați pentru a-i scuti de misiuni cu risc ridicat. Cei care refuzau sau nu puteau plăti erau eliminați. De asemenea, unii militari erau trimiși intenționat ca „faruri” (mayachki), obligați să meargă neînarmați în fața trupelor de asalt pentru a atrage focul inamic.

Inițial, astfel de execuții interne erau raportate în rândul unităților penale formate din foști deținuți, dar Verstka arată că practica s-a extins și în armata regulată. „Cultura impunității și influxul de foști prizonieri au normalizat violența”, se arată în raport.

Plângeri ignorate de procuratura militară

Potrivit datelor obținute de Verstka, Procuratura Militară Principală a Rusiei a primit aproape 29.000 de plângeri de la soldați și familiile lor doar în prima jumătate a anului 2025, dintre care peste 12.000 se refereau la abuzuri comise de propriii comandanți.

O sursă din cadrul parchetului militar a declarat pentru publicație că există o interdicție informală privind anchetarea cazurilor împotriva comandanților care servesc în zone de conflict. „Ei spun: «Dacă deschidem acest caz, ar putea afecta operațiunile». Asta înseamnă că acești ofițeri beneficiază de impunitate totală”, a afirmat sursa.

Verstka afirmă că deține date detaliate – nume, grade, vârste și unități – pentru peste 60 dintre cei 101 ofițeri implicați, însă aproape niciunul nu a fost tras la răspundere.