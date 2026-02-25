Cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în SUA. Administrația Prezidențială a dezvăluit cifrele

Administrația Prezidențială a dezvăluit, miercuri, care a fost suma plătită pentru închirierea avionului privat cu care președintele Nicușor Dan s-a deplasat în SUA în februarie 2026, pentru a participa la reuniunea Consiliului Păcii.

Administrația Prezidențială a plătit 200.000 de euro pentru avionul privat cu care președintele României a zburat de la București la Washington în 18-19 februarie 2026, scrie Boarding Pass.

În răspunsul oficial nu e precizat modelul de avion închiriat și nici compania aeriană căreia i-a fost plătită suma pentru operarea zborurilor, însă conform relatărilor anterioare, aeronava cu care a zburat șeful statului este deținută de Ion Țiriac.

Potrivit sursei citate, chiar dacă aparține miliardarului român, avionul este înmatriculat în Austria și este operat de Avcon Jet. Nu este precizat dacă aeronava a fost închiriată de la Țiriac Air sau Avcon Jet.

În răspunsul transmis de Administrația Prezidențială, instituția a afirmat totodată că „a cerut oferte de la mai mulți operatori de zboruri, inclusiv TAROM”.

„În urma evaluării acestor oferte, a fost aleasă varianta care implică cele mai mici costuri” și care îndeplinea „toate condițiile necesare de comunicații și securitate”, se mai arată în răspunsul oficial.

Totodată, Administrația Prezidențială a mai precizat că la bordul avionului s-au aflat „atât delegația de consilieri prezidențiali, cât și delegația tehnică, pentru a minimiza costurile”.

„Costurile privind cazarea delegației conduse de Președintele României au în cuantum de 7.700 de dolari, echivalentul a 33.070,52 de lei”, a mai informat Administrația.

Amintim că România a participat în calitate de observator la reuniunea Consiliului Păcii, alături de Italia, Grecia, Cehia, Cipru și Mexic. Dintre statele Uniunii Europene, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membre cu drepturi depline ale forumului.

În timpul vizitei la Washington, președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației CaleaEuropeană.ro, că relația strategică româno-americană este „mai mult decât dezghețată”, iar participarea sa la reuniune a avut atât o miză practică, cât și una simbolică.