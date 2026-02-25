search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Zelenski a vorbit la telefon cu Trump, cu o zi înainte de discuțiile de la Geneva

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică împreună cu omologul său american, Donald Trump, miercuri, 25 februarie, a anunțat consilierul prezidențial Dmitro Litvin.

Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat miercuri la telefon FOTO Profimedia
Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat miercuri la telefon FOTO Profimedia

Cei doi lideri au discutat cu o zi înainte ca secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, să se întâlnească la Geneva, pe 26 februarie, cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier al lui Trump, scrie Kyiv Independent.

Potrivit informațiilor, discuțiile ar urma să vizeze un „pachet pentru prosperitate”, destinat sprijinirii redresării economice a Ucrainei, precum și pregătirile pentru o posibilă reuniune trilaterală cu Rusia, programată pentru luna martie.

Zelenski a atras atenția marți că Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a face un pas înapoi din conflict și a spus că speră ca Donald Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina în discursul privind Starea Națiunii.

Ultima rundă de negocieri trilaterale desfășurată la Geneva, între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA, s-a încheiat fără un acord clar, după două zile de discuții descrise de ambele părți drept „dificile”.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat că întâlnirile au avut loc în mai multe formate și au durat mult timp, fiind „dificile, dar profesionale”. La rândul său, liderul de la Kiev a subliniat că pozițiile celor două părți continuă să difere în puncte-cheie, mai ales în privința teritoriilor ocupate și a altor probleme sensibile.

