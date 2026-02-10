Estonia avertizează: Rusia își întărește armata pentru a schimba echilibrul în Europa

Rusia nu intenționează să atace un stat NATO în acest an sau anul viitor, însă își reconstruiește rapid capacitățile militare, pe fondul reînarmării accelerate a Europei. Avertismentul apare în raportul anual al serviciului de informații externe al Estoniei.

Estonia, stat membru NATO aflat la granița cu Rusia, rămâne unul dintre cei mai vocali critici ai Moscovei și un susținător ferm al Ucrainei. Șeful serviciului estonian de informații externe, Kaupo Rosin, a subliniat că Europa trebuie să își consolideze serios capacitățile de apărare.

„(Europa) trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât... în viitor Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio șansă împotriva țărilor NATO”, a declarat Rosin, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, Moscova urmărește cu atenție reînarmarea Europei și se teme că statele europene ar putea deveni capabile să acționeze militar independent.

„Vedem că liderii ruși sunt foarte îngrijorați de... reînarmarea Europei, ei considerând că Europa ar putea fi capabilă să întreprindă acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”, a spus Rosin. În acest context, obiectivul actual al Kremlinului este să „întârzie și să împiedice” această evoluție.

Producție de muniție la un ritm accelerat

Raportul arată că Rusia își extinde producția de muniție într-un ritm atât de rapid, încât va putea să creeze stocuri pentru conflicte viitoare, în timp ce continuă războiul din Ucraina. În cazul unui atac asupra Estoniei, serviciile secrete avertizează că Moscova ar folosi drone „pe uscat, în aer și pe mare, simultan pe întreg teritoriul Estoniei”.

Potrivit serviciilor estoniene, Kremlinul continuă să vadă Statele Unite drept principalul său adversar global, chiar dacă afișează o aparentă deschidere spre cooperare, în speranța ridicării sancțiunilor americane.

„Această schimbare a rezultat din ambiția Kremlinului de a exploata noua administrație americană pentru a restabili relațiile bilaterale și a urmări o soluție care să oficializeze înfrângerea Ucrainei”, se arată în raport.

Totuși, documentul subliniază că această aparentă detensionare este înșelătoare. „În ciuda acestei dezghețări iluzorii, obiectivele Rusiei rămân neschimbate: aceasta urmărește să marginalizeze Statele Unite și NATO și să remodeleze arhitectura de securitate a Europei în conformitate cu viziunea Moscovei”.

Rusia și China, o colaborare strategică

Raportul mai arată că China vede în Rusia un aliat util pentru slăbirea influenței Occidentului și o sursă sigură de energie, în eventualitatea unui conflict cu Taiwanul care ar putea duce la sancțiuni sau la un blocaj maritim. Cele două state cooperează inclusiv în domeniul cercetării tehnologice militare.

„Orice concesii făcute Rusiei ar alimenta, de fapt, și ambițiile globale ale Chinei”, avertizează autorii raportului.