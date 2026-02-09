Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic

Rusia pierde treptat unul dintre cei mai mari și tradiționali clienți ai industriei sale de apărare din Asia. Vietnamul, care timp de decenii s-a bazat aproape exclusiv pe armament sovietic și rusesc, își accelerează orientarea către furnizori occidentali, într-un efort clar de diversificare a achizițiilor militare.

Un semnal puternic al acestui viraj îl reprezintă negocierile purtate de Hanoi cu Franța pentru achiziția avioanelor de luptă Rafale, potrivit analiștilor companiei de consultanță în domeniul apărării Defense Express. Dacă acordul se va concretiza, ar marca o ruptură semnificativă de dependența istorică față de tehnica militară rusă.

În prezent, forțele aeriene ale Vietnamului sunt alcătuite exclusiv din aeronave sovietice și rusești, situație care se regăsește și în celelalte categorii de forțe armate. Cu toate acestea, încă din 2022, autoritățile de la Hanoi au anunțat oficial intenția de a-și diversifica sursele de armament, pentru a reduce dependența de Federația Rusă.

Această schimbare de direcție este deja vizibilă în deciziile concrete de achiziție. În loc să cumpere noi tancuri rusești T-90S, Vietnamul a optat pentru modernizarea flotei existente de T-54 și T-55, cu sprijinul Israelului. În paralel, Hanoi a comandat din Coreea de Sud obuziere autopropulsate K9 de 155 mm. Potrivit analiștilor, aceste alegeri indică o orientare tot mai clară către standardele NATO.

Un alt moment-cheie a fost anul 2016, când Statele Unite au ridicat embargoul asupra livrărilor de armament către Vietnam. De atunci, Hanoi a achiziționat echipamente militare americane în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, consolidând relațiile de securitate cu Washingtonul.

Specialiștii atrag însă atenția că tranziția de la tehnica sovietică și rusă la cea occidentală va fi un proces complex și de durată. Aceasta presupune modernizarea infrastructurii militare, inclusiv a aerodromurilor, crearea unor noi lanțuri logistice și stocuri de muniție compatibile cu noile sisteme. Lipsa fondurilor și numărul mare de echipamente învechite ar putea încetini semnificativ acest proces.

Cu toate acestea, concluzia analiștilor Defense Express este fermă: Rusia a pierdut deja, în mod practic, o piață majoră și tradițională de desfacere a armamentului său, precum și un aliat important în Asia. Evoluțiile actuale indică un „deplasament tectonic” pe piața globală a armelor, cu efecte pe termen lung asupra influenței Moscovei.