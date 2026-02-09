search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic

0
0
Publicat:

Rusia pierde treptat unul dintre cei mai mari și tradiționali clienți ai industriei sale de apărare din Asia. Vietnamul, care timp de decenii s-a bazat aproape exclusiv pe armament sovietic și rusesc, își accelerează orientarea către furnizori occidentali, într-un efort clar de diversificare a achizițiilor militare.

Armata vietnameză cumpară arme occidentale/FOTO:X
Armata vietnameză cumpară arme occidentale/FOTO:X

Un semnal puternic al acestui viraj îl reprezintă negocierile purtate de Hanoi cu Franța pentru achiziția avioanelor de luptă Rafale, potrivit analiștilor companiei de consultanță în domeniul apărării Defense Express. Dacă acordul se va concretiza, ar marca o ruptură semnificativă de dependența istorică față de tehnica militară rusă.

În prezent, forțele aeriene ale Vietnamului sunt alcătuite exclusiv din aeronave sovietice și rusești, situație care se regăsește și în celelalte categorii de forțe armate. Cu toate acestea, încă din 2022, autoritățile de la Hanoi au anunțat oficial intenția de a-și diversifica sursele de armament, pentru a reduce dependența de Federația Rusă.

Această schimbare de direcție este deja vizibilă în deciziile concrete de achiziție. În loc să cumpere noi tancuri rusești T-90S, Vietnamul a optat pentru modernizarea flotei existente de T-54 și T-55, cu sprijinul Israelului. În paralel, Hanoi a comandat din Coreea de Sud obuziere autopropulsate K9 de 155 mm. Potrivit analiștilor, aceste alegeri indică o orientare tot mai clară către standardele NATO.

Un alt moment-cheie a fost anul 2016, când Statele Unite au ridicat embargoul asupra livrărilor de armament către Vietnam. De atunci, Hanoi a achiziționat echipamente militare americane în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, consolidând relațiile de securitate cu Washingtonul.

Specialiștii atrag însă atenția că tranziția de la tehnica sovietică și rusă la cea occidentală va fi un proces complex și de durată. Aceasta presupune modernizarea infrastructurii militare, inclusiv a aerodromurilor, crearea unor noi lanțuri logistice și stocuri de muniție compatibile cu noile sisteme. Lipsa fondurilor și numărul mare de echipamente învechite ar putea încetini semnificativ acest proces.

Cu toate acestea, concluzia analiștilor Defense Express este fermă: Rusia a pierdut deja, în mod practic, o piață majoră și tradițională de desfacere a armamentului său, precum și un aliat important în Asia. Evoluțiile actuale indică un „deplasament tectonic” pe piața globală a armelor, cu efecte pe termen lung asupra influenței Moscovei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Fostul internațional englez cu aproape 200 de meciuri în Premier League, aproape de faliment. Suma impresionantă pierdută în cazino
fanatik.ro
image
Cum a blocat Elon Musk ofensiva rusă în Ucraina. Un comandant ucrainean descrie efectele deciziei asupra soldaților Moscovei: „Sunt ca niște pisoi orbi”
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cătălin și Andra Măruță au închis două firme profitabile. Afaceri de peste 1 milion de lei și marje de peste 40%
playtech.ro
image
Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar dimineața am semnat cu Dinamo!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?