Rămasă fără comunicații pe front, armata rusă oferă bani ucrainenilor pentru înregistrarea ilegală a terminalelor Starlink

Autoritățile ucrainene avertizează că cetățenii care cooperează cu Rusia în scheme de înregistrare ilegală a terminalelor Starlink riscă pedepse de până la închisoare pe viață.

Forțele ruse încearcă să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra ilegal terminale Starlink prin centrele de servicii guvernamentale, oferind sume de până la 10.000 de grivne (aproximativ 240 de dolari), potrivit lui Serhi Beskrestnov, consilier pe probleme de tehnologie al ministrului ucrainean al apărării.

Inițiativa vine după ce compania SpaceX a blocat o parte dintre terminalele utilizate de trupele ruse, în urma coordonării cu oficialii ucraineni, la începutul lunii februarie. Accesul la internet prin satelit a devenit esențial pentru operațiunile militare ruse, fiind folosit pentru transmiterea în timp real a imaginilor de la drone și pentru comunicarea între unitățile de asalt și centrele de comandă, scrie euromaidanpress.com.

Beskrestnov a declarat că autoritățile ucrainene pot verifica datele terminalelor capturate de la inamic și le pot corela cu informațiile din centrele administrative. „Cei care sunt tentați de bani ușori vor primi 15 ani sau închisoare pe viață dacă, prin acțiunile lor, terminalele Starlink contribuie la pierderi de vieți omenești”, a avertizat el.

Impactul blocării terminalelor este recunoscut și de bloggeri militari ruși. Unii au relatat dificultăți majore de comunicare pe mai multe sectoare ale frontului, cerând donații de echipamente radio și satelit. Alții au descris situația drept „extrem de nefericită”, subliniind că Rusia nu dispune de un sistem echivalent care să poată înlocui complet Starlink. Potrivit acestora, multe unități sunt nevoite să se bazeze exclusiv pe comunicații terestre.

Autoritățile ucrainene afirmă că pot identifica rapid schemele de înregistrare ilegală și pot preveni utilizarea tehnologiei de către forțele ruse. După pierderea accesului la Starlink, capacitatea Rusiei de a coordona unități și de a opera drone a fost semnificativ redusă.

Pe linia frontului, oficialii ucraineni au observat o scădere a intensității atacurilor rusești în urma blocării terminalelor neînregistrate. Ministrul ucrainean al transformării digitale, Mykhailo Fedorov, a confirmat că doar terminalele incluse pe o „listă albă” continuă să funcționeze, în timp ce cele aflate în posesia Rusiei au fost dezactivate.

SpaceX a implementat măsuri suplimentare de securitate la cererea Ucrainei, iar unii utilizatori au raportat restricții temporare. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) consideră că, în lipsa unor soluții alternative, Rusia va avea dificultăți în menținerea operațiunilor militare la nivelurile anterioare.

Rusia încearcă să refacă comunicațiile militare după pierderea accesului la Starlink

Armata rusă livrează de urgență terminale de internet prin satelit pe linia frontului, după ce pierderea accesului la Starlink a dus la perturbări majore ale comunicațiilor, potrivit lui Serhi Beskrestnov.

Aproape 90% dintre unitățile ruse ar fi rămas fără conectivitate, după ce SpaceX a restricționat serviciul în urma discuțiilor cu oficialii ucraineni, pe fondul informațiilor că Rusia utiliza terminale Starlink montate pe drone cu rază lungă de acțiune.

Ucraina a introdus un sistem de autorizare care permite conectarea doar a terminalelor aprobate, blocând astfel dispozitivele aflate, probabil, în mâinile forțelor ruse. Deși întreruperile au afectat temporar ambele părți, analiștii spun că efectele pe termen lung ar putea fi mult mai grave pentru Rusia.

Beskrestnov a explicat că Rusia se bazează acum pe sisteme alternative de internet prin satelit, precum cele bazate pe sateliții Yamal și Express, ale căror antene sunt mari, vizibile și ușor de identificat, fiind mai vulnerabile pe câmpul de luptă.

Timp de cel puțin doi ani, Moscova s-a bazat pe mii de terminale Starlink introduse ilegal în Rusia, adesea prin Asia Centrală, pentru a menține comunicațiile între unitățile de pe front. Rețeaua a permis sincronizarea mișcărilor de trupe și coordonarea operațiunilor cu drone, acolo unde sistemele radio militare tradiționale s-au dovedit nesigure.

Blocarea accesului a stârnit reacții furioase în rândul bloggerilor militari pro-ruși, unii criticând conducerea militară și politică pentru dependența de o tehnologie controlată din străinătate. Alții au cerut dezvoltarea urgentă de soluții tehnice pentru a ocoli restricțiile sau pentru a crea sisteme alternative de comunicații.

Partizanii ucraineni au afirmat că defecțiunile extinse ale Starlink au lăsat comanda rusă „aproape paralizată” pe câmpul de luptă și au dus la incidente grave, inclusiv foc prietenesc.