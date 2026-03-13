search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Netanyahu admite că prăbușirea regimului de la Teheran este incertă: Doar iranienii îl pot răsturna

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ofensiva militară a Israelului va continua, însă a admis că nu este sigur dacă războiul va duce în cele din urmă la prăbușirea regimului iranian, relatează Reuters și Times of Israel.

Donald Trump si Benjamin Netanyahu FOTO X / @TrumpTruthOnX

Vorbind în prima sa conferință de presă de la începutul războiului dintre Israel și Iran, Netanyahu a declarat că Republica Islamică a fost deja slăbită semnificativ după aproape două săptămâni de lovituri aeriene israeliene și americane care au vizat infrastructura militară, nucleară și de securitate.

Liderul israelian a lansat, totodată, o amenințare voalată la adresa ayatollahului Mojtaba Khamenei, care a preluat conducerea după ce tatăl său, fostul lider suprem al Iranului Ali Khamenei, a fost ucis în faza inițială a campaniei militare americano-israeliene.

„Nu aș emite polițe de asigurare de viață pentru niciunul dintre liderii organizațiilor teroriste”, a spus Netanyahu atunci când a fost întrebat dacă Israelul l-ar putea viza pe Mojtaba Khamenei sau pe liderul Hezbollah Naim Qassem. 

În timp ce conferința de presă avea loc, sirenele de avertizare pentru rachete iraniene au răsunat în mare parte din centrul Israelului.

Un război îndreptat împotriva programelor nucleare și balistice ale Iranului

Netanyahu a spus că ofensiva militară a Israelului a fost lansată deoarece Iranul a reluat și a accelerat programele sale de dezvoltare a armelor nucleare și a rachetelor balistice după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut.

Potrivit premierului israelian, Israelul avertizase anterior conducerea iraniană să nu reconstruiască aceste programe. În schimb, a spus el, Teheranul și-a intensificat eforturile și a mutat instalații cheie mai adânc în subteran, ceea ce le-ar fi făcut mai greu de lovit.

„Dacă nu am fi acționat imediat, în câteva luni industriile morții ale Iranului ar fi devenit imune la orice atac”, a declarat Netanyahu.

El a spus că operațiunea comună americano-israeliană are ca scop prevenirea dezvoltării de către Iran a armelor nucleare și a rachetelor balistice capabile să amenințe Israelul, Statele Unite și alte țări.

Israelul a lovit deja infrastructura nucleară a Iranului și a ucis un „om de știință nuclear foarte important”, a spus Netanyahu, adăugând că Israelul are încă „multe surprize” pregătite în continuare.

Mass-media de stat iraniană a difuzat joi o declarație atribuită lui Mojtaba Khamenei, descrisă ca fiind prima de când a devenit lider suprem, deși acesta nu a fost văzut sau auzit direct.

Netanyahu l-a descris pe Khamenei cel tânăr drept o „marionetă” a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și a spus că acesta nu îndrăznește să apară public.

Schimbarea regimului rămâne incertă

Deși Israelul speră că războiul va slăbi guvernul iranian și ar putea declanșa tulburări interne, Netanyahu a recunoscut că un astfel de rezultat nu este garantat.

„Nu voi detalia măsurile pe care le luăm. Creăm condițiile optime pentru răsturnarea regimului, dar nu voi nega că nu pot să spun cu certitudine că poporul iranian va răsturna regimul – un regim este răsturnat din interior”. 

Adresându-se direct poporului iranian, Netanyahu a spus că acțiunile Israelului sunt menite să le ofere posibilitatea de a se ridica împotriva conducătorilor lor.

„Poți duce pe cineva la apă, dar nu îl poți face să bea”, a spus el.

Deși mulți iranieni și-au exprimat nemulțumirea față de guvern în ultimii ani — iar o parte din populație sărbătorit moartea lui Ali Khamenei — nu au avut loc proteste majore de la începutul războiului.

Cu toate acestea, Netanyahu a susținut că puterea Iranului a fost deja redusă semnificativ.

„Este pur și simplu un Iran diferit — nu mai este la fel de amenințător ca înainte”, a spus el.

Hezbollah deschide un al doilea front

Conflictul a intensificat și tensiunile de-a lungul graniței nordice a Israelului cu Libanul, unde gruparea militantă susținută de Iran Hezbollah a reluat atacurile cu rachete la începutul acestei luni.

Hezbollah a declarat că atacurile sale sunt un răspuns la uciderea lui Ali Khamenei. Numai miercuri noaptea, gruparea a lansat aproximativ 200 de rachete asupra nordului Israelului, ceea ce a ridicat noi îngrijorări privind dimensiunea arsenalului său rămas.

Israelul a răspuns cu lovituri aeriene masive și a trimis trupe mai adânc în teritoriul libanez.

Netanyahu a avertizat că, dacă guvernul libanez nu dezarmează Hezbollah — așa cum prevede acordul de încetare a focului din noiembrie 2024 — Israelul ar putea interveni direct.

„Luați-vă soarta în propriile mâini”, a spus el, adresându-se conducerii Libanului.

Totuși, premierul nu a confirmat dacă Israelul intenționează să lanseze o ofensivă terestră de amploare în Liban.

El a respins și sugestiile potrivit cărora Israelul ar fi exagerat pierderile suferite anterior de Hezbollah. Deși a recunoscut că gruparea mai are anumite capacități, Netanyahu a insistat că aceasta a fost grav slăbită.

Înainte de escaladarea operațiunilor israeliene din 2024, Hezbollah ar fi avut aproximativ 150.000 de rachete și rachete balistice, capabile să provoace distrugeri masive în orașele israeliene.

Noi alianțe regionale

Netanyahu a spus că ofensiva Israelului împotriva Iranului și a aliaților săi începe deja să schimbe dinamica politică din regiune.

Potrivit premierului, mai multe țări cooperează cu Israelul împotriva Iranului — unele în mod discret, altele mai deschis.

„În aceste zile, eu și echipa mea construim alianțe suplimentare cu țări din regiune — alianțe care acum câteva săptămâni ar fi părut de neimaginat”, a spus el, fără a numi statele implicate.

El a subliniat și cooperarea strânsă dintre Israel și Statele Unite în timpul conflictului.

Netanyahu a spus că a vorbit recent cu președintele american Donald Trump, care i-ar fi spus că relația dintre cei doi este mai puternică decât orice relație anterioară dintre un președinte american și un prim-ministru israelian.

Probleme politice interne

Pe lângă război, Netanyahu a abordat și chestiuni politice interne, inclusiv procesul său de corupție, în care este acuzat de luare de mită, fraudă și abuz de încredere.

Premierul a descris din nou cazul drept motivat politic și i-a cerut președintelui israelian Isaac Herzog să pună capăt procesului.

Trump l-a criticat public pe Herzog pentru că a refuzat să îi acorde lui Netanyahu o grațiere, numindu-l chiar „slab și patetic” într-un interviu recent.

Netanyahu a spus că nu i-a cerut lui Trump să intervină, dar a adăugat că președinții americani au dreptul „să spună ce au pe suflet”.

De asemenea, el a avertizat că ar fi o nebunie ca Curtea Supremă a Israelului să provoace o criză constituțională în timpul războiului prin înlăturarea ministrului securității naționale Itamar Ben Gvir, acuzat de abuz de putere.

Netanyahu a spus că guvernul său a amânat temporar legislația privind scutirea de serviciul militar pentru studenții ultra-ortodocși, o cerință importantă a partenerilor săi de coaliție.

Amânarea, a explicat el, este necesară pentru a asigura adoptarea bugetului de stat înainte de termenul limită legal de la sfârșitul lunii. Dacă bugetul nu este aprobat, guvernul ar cădea automat și ar fi declanșate alegeri anticipate.

Netanyahu a spus că se așteaptă ca actuala coaliție să își ducă mandatul până la capăt, noi alegeri fiind așteptate probabil în septembrie sau octombrie.

Netanyahu s-a arătat încrezător în campania militară a Israelului.

„Dușmanii noștri nu dispar într-o clipă”, a spus el. „Dar priviți succesele noastre uimitoare.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
mediafax.ro
image
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul public. Cum a devenit pandemia o mină de aur pentru un grup medical
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Nemesis AI: Ucigașul de drone iraniene produs de o companie românească și folosit de armata SUA în Orientul Mijlociu
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
cancan.ro
image
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mia bogați ca la Giurgiu
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
De ce s-au auzit bubuituri în zona de sud a țării. Românii au sunat speriați la 112, crezând că a început războiul
playtech.ro
image
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în județul Olt, pe Drumul Expres DEx12. Un tânăr a intrat din plin într-o mașină care staționa pe marginea drumului
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Washington anunță că ridică timp de 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol din Rusia transportat pe mare
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Basistul trupei Holograf, o viață plină de suspans. Solista cu 32 de ani mai tânără pentru care Mugurel Vrabete și-a părăsit soția. Are și un fiu născut la 19 ani
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?