Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!". Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk

Război în Ucraina
Publicat:

O scrisoare emoționantă a mamei unui soldat rus prins împreună cu grupul său de forțe înconjurat de armata ucraineană lângă Kupiansk circulă pe canalele de propagandă Z din Rusia. Femeia se adresează direct președintelui Vladimir Putin, rugându-l să-i salveze fiul și camarazii acestuia, notează Dialog.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

În mesajul scris de mână, mama soldatului descrie o situație disperată: trupele rusești se află înconjurate, fără sprijin și fără ajutor, iar condițiile se înrăutățesc pe zi ce trece. Ea solicită intervenția imediată a Kremlinului și a Ministerului Apărării, subliniind că sunt „copii” care trebuie evacuați urgent.

O scrisoare emoționantă a mamei unui soldat rus. FOTO: dialog.ua
O scrisoare emoționantă a mamei unui soldat rus. FOTO: dialog.ua

Scrisoarea a fost distribuită pe scară largă pe canalele Z, însoțită de comentarii despre „situația critică” și apeluri de tipul „nu abandonați băieții”. Totuși, nu există nicio confirmare oficială din partea Ministerului Apărării rus, nici informații că s-ar planifica vreo operațiune de salvare.

Kremlinul neagă existența problemei

Situația devine cu atât mai controversată cu cât autoritățile ruse continuă să pretindă că totul este „sub control”. Propaganda de stat a susținut anterior că Kupiansk este securizat și că relatările despre înconjurare sunt „false”. În linia oficială a Kremlinului, nu există niciun „cauldron” și, implicit, nimeni care să necesite salvare. Astfel, mama soldatului cere ajutor autorităților care, public, neagă existența problemei.

Incidentul de la Kupiansk nu este singular. Apeluri similare au fost înregistrate în apropiere de Bahmut, Avdiivka, precum și în regiunile Zaporojie și Harkov. În același timp, rapoartele oficiale continuă să ofere declarații optimiste despre „situația stabilă” și „îndeplinirea misiunilor”, ignorând realitatea de pe teren.

Rusia

