Germania se mobilizează pentru un posibil atac al Rusiei asupra NATO: „Ne pregătim pentru ce este mai rău”

Germania își intensifică pregătirile militare în perspectiva unui posibil atac al Rusiei asupra NATO în următorii doi-trei ani, avertizează unul dintre cei mai înalți comandanți ai armatei germane.

Potrivit locotenent-generalului Gerald Funke, șeful comandamentului de sprijin al forțelor armate, scenariul unui conflict de amploare ar putea deveni realitate în următoarele 24–36 de luni.

„Ne pregătim pentru ce este mai rău, inclusiv pentru amenințări hibride, sabotaje sau atacuri punctuale menite să destabilizeze statele europene fără un război declarat oficial”, a declarat Funke, citat de publicația britanică The Independent.

Generalul a subliniat că, deși nu se exclud atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune, pericolul imediat îl reprezintă amenințările ascunse și neasumate deschis.

În contextul tensiunilor din Europa și al războiului prelungit din Ucraina, numeroase state membre NATO și-au intensificat exercițiile și pregătirile militare.

Experți în securitate avertizează că unele țări europene ar putea fi insuficient pregătite pentru un conflict major.

În paralel, NATO urmărește o soluție diplomatică. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a precizat că discuțiile de pace conduse de Statele Unite sunt în desfășurare, cu obiectivul de a ajunge la un acord de pace sau la un armistițiu pe termen lung, menite să reducă riscul escaladării conflictului.