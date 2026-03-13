„Nemernici nebuni”. Trump spune că e o „mare onoare” să-i omoare pe liderii iranieni: „Urmăriți ce se întâmplă azi”

Președintele american Donald Trump i-a atacat vineri pe liderii iranieni, numindu-i „nemernici nebuni”, și a avertizat că SUA urmează să escaladeze conflictul militar împotriva Iranului.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că SUA „distrug complet regimul terorist al Iranului”.

„Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție”, a scris Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești nemernici nebuni. Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!”, a adăugat Trump.

Președintele Trump a anunțat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Republicii Islamice Iran, este cel mai probabil încă în viață, dar „afectat” ca urmare a atacurilor lansate de trupele americane și israeliene care au ucis în primele zile de război pe tatăl său, fostul lider suprem.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în primele sale comentarii de joi, a promis să mențină blocat punctul cheie de trecere energetică Strâmtoarea Hormuz și a cerut țărilor vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor sau să riște ca Iranul să le atace.



Serviciul secret al Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) a avertizat populaţia să nu iasă pe străzi pentru a protesta.

Canalul de stat IRIB News a difuzat un comunicat prin care îi ameninţa pe posibilii demonstranţi cu o reprimare şi mai sângeroasă decât la protestele de la sfârşitul lui decembrie şi începutul lui ianuarie, în care ar fi fost ucişi peste 7.000 de persoane, potrivit organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists in Iran (HRANA), care are sediul în SUA.