search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Schema șpăgilor pentru angajări în spitalele din Oradea: șase persoane au plătit aproape 20.000 de euro pentru posturi

0
0
Publicat:

Șase persoane care au plătit mii de euro pentru a obține locuri de muncă în spitale din Oradea au recunoscut în fața procurorilor că au cumpărat influență, după ce un fost lider sindical le-a promis că le poate asigura angajarea fără concurs.

Liderul sindical a primit mii de euro FOTO: shuterstock
Liderul sindical a primit mii de euro FOTO: shuterstock

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au anunțat încheierea a șase acorduri de recunoaștere a vinovăției cu persoane care i-au dat bani lui Sorin Ioan Crăciun, asistent medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor și fost lider al sindicatului Sanitas Bihor, potrivit ebihoreanul.

Potrivit anchetatorilor, între 2020 și 2022, în plină pandemie de Covid-19, acesta le-ar fi promis celor interesați că poate interveni pe lângă conducerea unor unități medicale din Oradea pentru a le obține contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe posturi de asistent medical, infirmier sau brancardier.

În schimbul acestor promisiuni, Crăciun ar fi încasat de la cei șase aproximativ 19.000 de euro și 2.000 de lei. Pentru a-i convinge că demersurile sunt reale, el susținea că are relații apropiate în conducerea spitalului și că poate influența deciziile privind angajările.

Potrivit publicației citate, la un moment dat, persoanele care plătiseră au fost chemate în fața spitalului, echipate pentru muncă, fiind convinse că urmează să semneze contractele și să înceapă activitatea în aceeași zi.

Semnarea documentelor a fost însă amânată, iar angajările nu au mai avut loc.

Într-un alt dosar, instrumentat de DNA, Sorin Ioan Crăciun a fost condamnat definitiv în 2024 la un an și opt luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, instanța dispunând și confiscarea mitei pe care nu o restituise. Procurorii au stabilit că acesta ar fi încasat în total aproximativ 30.000 de euro de la persoane care sperau să se angajeze în sistemul sanitar. Cei șase care au plătit pentru posturi au acceptat pedepse de un an și patru luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe o perioadă de doi ani.

În plus, fiecare dintre ei va trebui să efectueze câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Acordurile de recunoaștere a vinovăției urmează să fie analizate de Tribunalul Bihor.

Fostul lider Sanitas Bihor a mai fost condamnat în trecut pentru delapidare.

În 2018, Judecătoria Oradea l-a găsit vinovat că a însușit peste 138.000 de lei din fondurile sindicatului pe care îl conducea, bani cheltuiți în mare parte la jocuri de noroc, fiind condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
mediafax.ro
image
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Nemesis AI: Ucigașul de drone iraniene produs de o companie românească și folosit de armata SUA în Orientul Mijlociu
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
De ce s-au auzit bubuituri în zona de sud a țării. Românii au sunat speriați la 112, crezând că a început războiul
playtech.ro
image
Inter, ofertă pentru doi jucători de la Dinamo: “400.000 de dolari pentru fiecare transfer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Deflagrație puternică într-un bloc din Călărași! Zeci de persoane au fost evacuate și trei au ajuns la spital
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Adio cumpărături online! Poliția Română intervine
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Basistul trupei Holograf, o viață plină de suspans. Solista cu 32 de ani mai tânără pentru care Mugurel Vrabete și-a părăsit soția. Are și un fiu născut la 19 ani
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, vizită surpriză la spital! Se pregătește ceva special la Palat?

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?