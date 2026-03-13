Schema șpăgilor pentru angajări în spitalele din Oradea: șase persoane au plătit aproape 20.000 de euro pentru posturi

Șase persoane care au plătit mii de euro pentru a obține locuri de muncă în spitale din Oradea au recunoscut în fața procurorilor că au cumpărat influență, după ce un fost lider sindical le-a promis că le poate asigura angajarea fără concurs.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au anunțat încheierea a șase acorduri de recunoaștere a vinovăției cu persoane care i-au dat bani lui Sorin Ioan Crăciun, asistent medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor și fost lider al sindicatului Sanitas Bihor, potrivit ebihoreanul.

Potrivit anchetatorilor, între 2020 și 2022, în plină pandemie de Covid-19, acesta le-ar fi promis celor interesați că poate interveni pe lângă conducerea unor unități medicale din Oradea pentru a le obține contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pe posturi de asistent medical, infirmier sau brancardier.

În schimbul acestor promisiuni, Crăciun ar fi încasat de la cei șase aproximativ 19.000 de euro și 2.000 de lei. Pentru a-i convinge că demersurile sunt reale, el susținea că are relații apropiate în conducerea spitalului și că poate influența deciziile privind angajările.

Potrivit publicației citate, la un moment dat, persoanele care plătiseră au fost chemate în fața spitalului, echipate pentru muncă, fiind convinse că urmează să semneze contractele și să înceapă activitatea în aceeași zi.

Semnarea documentelor a fost însă amânată, iar angajările nu au mai avut loc.

Într-un alt dosar, instrumentat de DNA, Sorin Ioan Crăciun a fost condamnat definitiv în 2024 la un an și opt luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, instanța dispunând și confiscarea mitei pe care nu o restituise. Procurorii au stabilit că acesta ar fi încasat în total aproximativ 30.000 de euro de la persoane care sperau să se angajeze în sistemul sanitar. Cei șase care au plătit pentru posturi au acceptat pedepse de un an și patru luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe o perioadă de doi ani.

În plus, fiecare dintre ei va trebui să efectueze câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Acordurile de recunoaștere a vinovăției urmează să fie analizate de Tribunalul Bihor.

Fostul lider Sanitas Bihor a mai fost condamnat în trecut pentru delapidare.

În 2018, Judecătoria Oradea l-a găsit vinovat că a însușit peste 138.000 de lei din fondurile sindicatului pe care îl conducea, bani cheltuiți în mare parte la jocuri de noroc, fiind condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare.