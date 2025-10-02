„Este piraterie”. Putin, furios după interceptarea unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă rusă

Liderul de la Kremlin a reacţionat dur după ce autorităţile franceze au interceptat un petrolier suspect, calificând acţiunea drept „piraterie”. Emmanuel Macron a cerut în aceeaşi zi Europei să ia măsuri ferme împotriva flotei-fantomă ruse.

Prezent la un forum organizat la Soci, Vladimir Putin a condamnat interceptarea navei în largul coastelor franceze, susţinând că acţiunea nu are nicio bază legală.

„Este piraterie. Pentru că (...) petrolierul a fost abordat în apele neutre, fără niciun temei. Evident, căutau ceva, mărfuri militare, drone sau lucruri de genul acesta. Dar nu există nimic de genul acesta acolo”, a declarat preşedintele rus, citat de News.ro.

Putin a precizat că nava nu era sub pavilion rusesc: „Petrolierul era sub pavilionul unei ţări terţe, într-adevăr cu un echipaj internaţional. Sincer, nu ştiu în ce măsură este legat de Rusia”.

Totodată, liderul de la Kremlin a sugerat că autorităţile franceze ar fi încercat, prin acest incident, „să distragă atenţia populaţiei” de la „situaţia politică internă dificilă” din Franţa.

Reacţia Parisului

În aceeaşi zi, preşedintele Emmanuel Macron a cerut statelor europene să întărească măsurile împotriva flotei-fantomă a Rusiei, acuzată că ajută Moscova să ocolească sancţiunile occidentale. „Trebuie să facem un pas în politica de obstrucţionare a flotei-fantomă ruse”, a declarat liderul francez.

Între timp, căpitanul petrolierului urmează să fie judecat în Franţa pentru „împotrivire la arestare”. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că nava ar fi putut fi folosită în legătură cu survolul dronelor observate în Danemarca pe 22 septembrie.