search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Flota fantomă a Kremlinului. Rusia controlează unul din șase petroliere la nivel global

0
0
Publicat:

Într-un peisaj maritim tot mai opac, în care comerțul cu energie se intersectează cu războiul și sancțiunile, Rusia reușește să-și extindă discret rețeaua de transport maritim clandestin. Potrivit unei investigații recente publicate de The New York Times, unul din șase petroliere care navighează astăzi pe oceanele lumii face parte din așa-numita „flotă fantomă” operată de Federația Rusă.

La începutul anului 2025, flota fantomă a Moscovei ajunsese la aproximativ 940 de nave/ FOTOEPA/EFE
La începutul anului 2025, flota fantomă a Moscovei ajunsese la aproximativ 940 de nave/ FOTOEPA/EFE

Analiza se bazează pe date furnizate de S&P Global Market Intelligence, care estimează că la începutul anului 2025, flota ocultă a Moscovei ajunsese la aproximativ 940 de nave — o creștere de 45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest contingent paralel reprezintă circa 17% din totalul flotei petroliere mondiale și operează în afara reglementărilor maritime internaționale, evitând sancțiunile și oferind Kremlinului o sursă esențială de venituri pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei.

Nave vechi, riscuri noi

Majoritatea acestor petroliere sunt nave învechite, cu o vechime medie de peste 20 de ani — mult peste standardele obișnuite ale industriei, unde media globală este în jur de 13 ani. Folosirea unor astfel de vase presupune nu doar riscuri de ordin tehnic, dar și pericole ecologice și geopolitice.

Pentru a contracara acest fenomen, Uniunea Europeană a impus sancțiuni directe asupra a peste 500 de astfel de nave, interzicând accesul lor în porturile europene și suspendând orice formă de asigurare sau servicii auxiliare. Însă, în pofida acestor măsuri, Moscova continuă să achiziționeze noi nave prin intermediari sau structuri opace, înlocuind rapid vasele eliminate de pe piața oficială.

David O’Sullivan, reprezentant special al UE pentru aplicarea regimului de sancțiuni, a comparat eforturile de blocare a acestei rețele cu jocul „whack-a-mole”: „De fiecare dată când închidem un canal, altul apare în altă parte.”

Finanțare pentru război, amenințare pentru Vest

Flota clandestină a Kremlinului nu este doar un mecanism de evitare a sancțiunilor, ci și un pilon esențial al economiei de război a Rusiei. Prin aceste rute ocolitoare, petrolul rusesc ajunge în continuare pe piețele asiatice și africane, generând venituri substanțiale pentru bugetul de stat și alimentând efortul militar din Ucraina.

În plus, lipsa de transparență a acestor operațiuni ridică semne de întrebare cu privire la siguranța rutelor maritime globale, respectarea normelor de mediu și vulnerabilitatea infrastructurii critice occidentale. Un accident implicând o astfel de navă, fără asigurare și fără responsabil clar, ar putea avea consecințe dezastruoase pentru ecosistemele maritime și pentru securitatea energetică regională.

O rețea opacă cu ramificații globale

Această rețea paralelă funcționează printr-o combinație de tactici deja familiare în zonele gri ale economiei internaționale: schimburi de pavilion, companii-fantomă, escale în porturi din state care nu aplică sancțiunile occidentale și manipularea semnalelor de poziționare AIS. În lipsa unei coordonări globale reale, aceste nave continuă să transporte țiței rusesc cu destinații care, oficial, nu mai ar trebui să accepte astfel de livrări.

Într-un articol conex, jurnalistul ucrainean Volodimir Kravcenko subliniază că, prin acest mecanism, Rusia a deschis un nou front: unul economic, nedeclarat, dar profund destabilizator. Occidentul răspunde cu sancțiuni, dar rămâne în urma unei rețele care se adaptează rapid, cu sprijinul statelor „nealiniate” sau al actorilor economici dispuși să ignore regulile.

Ceea ce devine evident este că flota fantomă a Kremlinului nu este doar un instrument economic, ci și un simbol al unei ordini internaționale fragmentate, în care regulile sunt tot mai greu de impus iar interesele strategice încep să dicteze politica comercială. În acest nou peisaj, presiunea asupra Uniunii Europene și a partenerilor săi de a găsi instrumente mai eficiente de control devine o urgență, nu doar o opțiune.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum scoţi de la impozit o maşină dusă la Rabla? Aşa nu mai plăteşti taxa la primărie
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Adolescenta cu chip de înger, rănită grav în accidentul din Suceava, a MURIT la doar 15 ani. Sora ei se luptă în continuare între viață și moarte
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensii octombrie 2025. Vești excelente pentru seniori. Banii vin mai devreme
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Mesajele secrete ale lui Kate Middleton către Prințul Harry după vizita lui în Marea Britanie: „Mingea este în terenul tău”

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?