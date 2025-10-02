search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
Macron declară război „flotei fantomă" a Rusiei: petrolul vândut pe ascuns finanțează invazia din Ucraina

Publicat:

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut joi, 2 octombrie, apel la statele europene să își coordoneze eforturile pentru a bloca „flota fantomă” a Rusiei, responsabilă de exporturi masive de petrol prin eludarea sancțiunilor internaționale.

Președintele Emmanuel Macron Foto: EPA-EFE
Președintele Emmanuel Macron Foto: EPA-EFE

Liderul francez a subliniat că acest comerț ilegal asigură între 30 și 40% din finanțarea războiului dus de Moscova în Ucraina.

„În zilele următoare, șefii noștri de stat major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliției Celor Dispuși, se vor întâlni pentru a construi acțiuni comune”, a anunțat Macron, cerând un „pas suplimentar” în politica de obstrucționare a acestor nave, potrivit Le Figaro.

Declarația vine după ce, sâmbătă, comandouri navale franceze au interceptat petrolierul Boracay, o navă aflată sub sancțiuni europene, care transporta o cantitate mare de petrol rusesc către India. Operațiunea a fost efectuată în baza articolului 110 al Convenției ONU de la Montego Bay, iar ancheta a arătat că vasul naviga fără pavilion valid.

Căpitanul chinez al navei va fi judecat în februarie pentru refuzul de a se conforma autorităților franceze. Procurorul a precizat că ancheta a evidențiat inconsecvențe privind naționalitatea companiei petroliere și lipsa unui steag oficial.

Potrivit publicației citate, Macron a denunțat „comportamentul inadecvat și agresiv” al echipajului Boracay față de fregata și elicopterele franceze implicate în operațiune.

Experții susțin că flota fantomă rusă numără câteva sute de nave, care își schimbă frecvent numele și pavilionul, au proprietari înregistrați în paradisuri fiscale și operează adesea cu transponderele oprite.

În fiecare zi, între 10 și 15 astfel de nave trec prin largul coastelor Brestului”, a declarat o sursă militară pentru AFP.

Petrolierul Boracay, lung de 244 de metri, este cunoscut și sub alte denumiri, inclusiv Pushpa, și a fost anterior înregistrat sub șapte steaguri diferite, printre care Djibouti, Gabon, Liberia și Insulele Marshall, potrivit platformei de monitorizare www.opensanctions.org.

Europa

