Flota secretă a lui Putin, chiar lângă România. Cum ar fi transportat Rusia petrol sub nasul autorităților române

Publicat:

O investigație „România, te iubesc!” arată cum Rusia continuă să transporte petrol în Marea Neagră printr-o „flotă stealth”, evitând sancțiunile internaționale și, uneori, chiar vigilența autorităților române.

Port Constanța FOTO: FB
Port Constanța FOTO: FB

Portul Constanța a devenit în ultimii ani un punct esențial pentru transportul de petrol și bitum, după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022. Unele entități economice cu legături rusești au reușit să opereze sub radarul autorităților române, ridicând semne de întrebare asupra aplicării sancțiunilor internaționale și asupra transparenței tranzacțiilor, scrie știrileprotv.

Maneco AG – o firmă cu legături obscure

Firma elvețiană Maneco AG, cu subsidiare la Moscova, a fost implicată în tranzacții suspecte cu petroliere sancționate. Andreas Frank, consultant financiar, a declarat: „Nu știm cine este proprietarul sau cine este în spatele acestei firme și nu avem nicio declarație financiară.”

Conexiunile acestei firme cu entități din spațiul ex-sovietic au făcut ca operațiunile să fie greu de verificat și, implicit, greu de controlat de autorități.

Euronova Energies România și Oil Terminal

Potrivit publicației citate, un alt actor important în acest context este Euronova Energies România, partener al Oil Terminal în proiectul de bitum. 

„Stephan Iovanovici. Nu spune nimic. Găsiți compania Euronova Energies, contul de manager. Mai este în Serbia, în sistem, Ștefan Iovanovici, și Rafael Gossner. Probabil că este de la dânșii, nu știu, că nu eu nici măcar n-am participat, n-am fost membru în comisie. (...) În același timp au fost niște ruși arestați pe aeroportul din Otopeni în legătură cu MANECO. Și vă mai dau cu părerea, dar nu am informații de genul acesta. Dumneavoastră sunteți jurnalist, pe aici e marea frică să nu cumva așa să fie un terminal de bitum, așa care are exclusivitate contractuală pe următorii 10-15 ani, cu destinația banilor necunoscută”, a declarat directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. 

Această companie a fost fondată de Hamza Karimov, fost director general al Socar România, ca extensie a firmei elvețiene Maneco AG. Astfel, conexiunile internaționale și locale au facilitat tranzacții care au trecut aproape neobservate în apele românești.

Petroliere sancționate și metode de deghizare

Ancheta evidențiază că unele petroliere sancționate și firme cu legături rusești au folosit metode sofisticate pentru a opera sub „nasul” autorităților române.

Lipsa unor mecanisme stricte de control și a declarațiilor financiare transparente a făcut ca portul Constanța să devină vulnerabil la operațiuni netransparente.

Experții subliniază necesitatea unei monitorizări mai stricte și a aplicării eficiente a sancțiunilor internaționale.
„La cheu să verifice documentele prin Maritim single windows, aplicația la care au acces la ele toate entitățile portuare, în speță Poliția de frontieră, Vama și DSP-ul după acostarea navei, nava va primi un permis de acostare în urma avizării a tuturor acestor entități. Înainte de a intra această navă, încă o dată se verifică un certificat al navei care se numește CESR.Se definește dacă nava și-a schimbat, de câte ori își schimbă pavilionul, se modifică acest certificat. Dacă acest certificat s-a modificat după începerea războiului și a sancțiunilor împotriva Rusiei, nava nu are acces în port. Nici o navă care și-a modificat pavilionul de la invazia în Ucraina. Nici o navă nu are acces la suportul în porturile românești. Și de aia probabil că rămân și în larg. E posibil, există, rămân în larg și cine le controlează dacă sunt în apele teritoriale sau în zona contiguă, inclusiv Căpitănia nu are atribut, este atributul poliției de frontieră”, a declarat Florin Șincan, care conduce Căpitănia Midia aflată sub Autoritatea Navală Română.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că nu a remarcat incidente care să implice nava Akar West şi nu au simţit nevoia să intervină, conform jurisdicţiei europene. 

