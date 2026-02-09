Dmitri Peskov se plânge că Trump nu a răspuns până acum la oferta lui Putin de a plăti un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace

Kremlinul afirmă că Washingtonul nu a răspuns încă ofertei Rusiei de a contribui cu un miliard de dolari din activele înghețate în Statele Unite, pentru a obține statutul de membru permanent în Consiliul pentru Pace lansat de Donald Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 9 februarie, că Statele Unite nu au transmis încă un răspuns oficial la oferta președintelui Vladimir Putin de a aloca un miliard de dolari pentru a obține un loc în Consiliul pentru Pace creat de Donald Trump, utilizând activele înghețate ale Rusiei aflate pe teritoriul american, potrivit TASS.

Dmitri Peskov susţine căsuma propusă de Moscova ar fi garantat statutul de membru permanent în cadrul Consiliului, iar fondurile rămase ar fi fost destinate sprijinirii reconstrucției postbelice în zonele afectate de conflicte.

„O astfel de propunere a fost, într-adevăr, înaintată de președintele rus, însă nu am primit până acum un răspuns din partea Washingtonului”, a spus purtătorul de cuvânt, precizând că tema unei posibile participări la Consiliul pentru Pace este încă explorată.

Dmitri Peskov a subliniat că discuțiile oficiale privind Consiliul pentru Pace se află în desfășurare la nivelul Ministerului rus de Externe, în consultare cu „aliați și parteneri” ai Rusiei.

„Subiectul Consiliului pentru Pace, conform instrucțiunilor președintelui, este în continuare analizat și coordonat la nivel ministerial”, a completat el.

Vă reamintim că Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să contribuie cu un miliard de dolari din activele sale înghețate în SUA, ca parte a participării la acest nou organism. Președintele rus a menționat că Rusia este dispusă să facă această contribuție chiar înainte ca detaliile privind participarea și funcționarea Consiliului să fie clarificate.

Declaraţia oficialul rus vine în contextul în care mai mulţi potenţiali membri, printre care şi România, au fost invitaţi pe 19 februarie la Washington, la o primă discuţie.