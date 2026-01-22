search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump susține că Putin este de acord să se alăture „Consiliului pentru Pace”. Ce țări au acceptat și cine a refuzat invitația până acum

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU.

Donald Trump susține că Putin i-a acceptat invitați FOTO Profimedia
Donald Trump susține că Putin i-a acceptat invitați FOTO Profimedia

„A fost invitat. A acceptat”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, la Davos, în Elveţia, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde.

„Ministrul rus de externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost trimise şi să se consulte cu partenerii noştri strategici pe această temă”, a declarat Putin într-o şedinţă guvernamentală. „Numai după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulţumindu-i în acelaşi timp lui Trump pentru iniţiativă.

Putin a mai afirmat că Rusia ar putea contribui cu miliardul de dolari solicitat ca taxă de intrare din „activele ruseşti îngheţate sub administraţia americană precedentă” din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, el a propus ca fondurile ruseşti rămase blocate în Statele Unite să poată fi folosite pentru „reconstruirea teritoriilor afectate de ostilităţi, după încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina”.

„Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vizează, potrivit Casei Albe, elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din teritoriul palestinian Fâşia Gaza.

„Este esenţial ca întregul proces să aibă un efect pozitiv asupra soluţionării pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, pe baza rezoluţiilor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a continuat preşedintele rus. „Este necesar ca nevoile şi dorinţele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare”, a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini „toate eforturile care vizează consolidarea stabilităţii internaţionale”.

Pe de altă parte, comentând dorinţa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a afirmat că această problemă „nu preocupă absolut deloc” Rusia. El a acuzat, totuşi, Danemarca că a „considerat întotdeauna Groenlanda ca o colonie” şi că a „tratat-o într-un mod destul de dur, ca să nu spun crud”.

Ce țări au acceptat până acum

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat miercuri că 35 de lideri mondiali s-au angajat până în prezent să se alăture Consiliului pentru Pace, din cele aproximativ 50 de invitaţii trimise, transmite Reuters.

Printre aceştia se numără aliaţi din Orientul Mijlociu, precum Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania, Qatar şi Egipt.

Printre alte ţări care au acceptat să participe se numără Armenia şi Azerbaidjan, care au ajuns la un acord de pace mediat de SUA în august anul trecut, după ce s-au întâlnit cu Trump la Casa Albă.

Citește și: Liderii mondiali privesc cu prudență inițiativa „Consiliul pentru Pace”. „Este un fel de ONU a lui Trump”

Mai controversat, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, mult timp ocolit de Occident din cauza situaţiei precare a drepturilor omului din ţara sa şi a sprijinului acordat Rusiei în războiul din Ucraina, a acceptat invitaţia lui Trump, care vine în contextul unei apropieri mai largi între Washington şi Minsk.

Ce țări au refuzat invitația

Iniţiativa Consiliului Păcii, care vine pe fondul unei diviziuni transatlantice crescânde cu privire la Groenlanda, tarifele şi alte probleme, a stârnit o reacţie prudentă din partea unor aliaţi apropiaţi ai SUA, care sunt adesea incomodaţi de abordarea beligerantă, unilateralistă, de tip „America First”, a lui Trump în diplomaţia internaţională.

Norvegia şi Suedia au refuzat invitaţia, în timp ce ministrul italian al economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că aderarea la Consiliu pare problematică. Cotidianul italian Il Corriere della Sera a scris că aderarea la un grup condus de liderul unei ţări ar încălca Constituţia Italiei.

Franţa intenţionează, de asemenea, să refuze invitaţia, a declarat o sursă apropiată preşedintelui Emmanuel Macron, ceea ce l-a determinat pe Trump să ameninţe că va aplica tarife de 200% vinurilor şi şampaniei franceze, dacă Parisul nu se alătură consiliului său.

Canada a declarat că a acceptat „în principiu” să se alăture, dar că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Alţi aliaţi cheie ai SUA, inclusiv Marea Britanie, Germania şi Japonia, nu au adoptat încă o poziţie publică clară, deşi un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că Friedrich Merz, cancelarul german, nu va participa joi la ceremonia de semnare a constituirii Consiliului, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Ucraina a declarat că diplomaţii săi examinează invitaţia, dar preşedintele Volodimir Zelenski a spus că îi este greu să-şi imagineze că ar face parte din vreun consiliu alături de Rusia după patru ani de război.

Papa Leon, primul pontif american şi critic al unor politici ale lui Trump, a fost invitat să se alăture Consiliului şi evaluează propunerea, a declarat miercuri Vaticanul.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a invitat România în "Consiliul pentru Pace", că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
mediafax.ro
image
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta oaspeții cu balerine și cântăreți: „Stăteam ca mafioții”
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Amestecul simplu care face fierul de călcat să arate ca nou. Aşa nu va mai avea calcar
playtech.ro
image
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva de la Vejle”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
Reducere drastică. Guvernul vrea să taie 85% din pensiile celor care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
FotoJet (48) jpg
Prințesa Kate, noi detalii despre viața alături de fiica sa. Ce a dezvăluit despre Prințesa Charlotte
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
Guvernul olandez a plătit despăgubirea pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Drents
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, noi detalii despre viața alături de fiica sa. Ce a dezvăluit despre Prințesa Charlotte

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?