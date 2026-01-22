Trump susține că Putin este de acord să se alăture „Consiliului pentru Pace”. Ce țări au acceptat și cine a refuzat invitația până acum

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU.

„A fost invitat. A acceptat”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, la Davos, în Elveţia, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde.

„Ministrul rus de externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost trimise şi să se consulte cu partenerii noştri strategici pe această temă”, a declarat Putin într-o şedinţă guvernamentală. „Numai după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulţumindu-i în acelaşi timp lui Trump pentru iniţiativă.

Putin a mai afirmat că Rusia ar putea contribui cu miliardul de dolari solicitat ca taxă de intrare din „activele ruseşti îngheţate sub administraţia americană precedentă” din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, el a propus ca fondurile ruseşti rămase blocate în Statele Unite să poată fi folosite pentru „reconstruirea teritoriilor afectate de ostilităţi, după încheierea unui acord de pace între Rusia şi Ucraina”.

„Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vizează, potrivit Casei Albe, elaborarea unui plan pentru a pune capăt războiului din teritoriul palestinian Fâşia Gaza.

„Este esenţial ca întregul proces să aibă un efect pozitiv asupra soluţionării pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, pe baza rezoluţiilor relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a continuat preşedintele rus. „Este necesar ca nevoile şi dorinţele inalienabile ale palestinienilor să fie luate în considerare”, a adăugat el, afirmând că Moscova va sprijini „toate eforturile care vizează consolidarea stabilităţii internaţionale”.

Pe de altă parte, comentând dorinţa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a afirmat că această problemă „nu preocupă absolut deloc” Rusia. El a acuzat, totuşi, Danemarca că a „considerat întotdeauna Groenlanda ca o colonie” şi că a „tratat-o într-un mod destul de dur, ca să nu spun crud”.

Ce țări au acceptat până acum

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat miercuri că 35 de lideri mondiali s-au angajat până în prezent să se alăture Consiliului pentru Pace, din cele aproximativ 50 de invitaţii trimise, transmite Reuters.

Printre aceştia se numără aliaţi din Orientul Mijlociu, precum Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania, Qatar şi Egipt.

Printre alte ţări care au acceptat să participe se numără Armenia şi Azerbaidjan, care au ajuns la un acord de pace mediat de SUA în august anul trecut, după ce s-au întâlnit cu Trump la Casa Albă.

Mai controversat, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, mult timp ocolit de Occident din cauza situaţiei precare a drepturilor omului din ţara sa şi a sprijinului acordat Rusiei în războiul din Ucraina, a acceptat invitaţia lui Trump, care vine în contextul unei apropieri mai largi între Washington şi Minsk.

Ce țări au refuzat invitația

Iniţiativa Consiliului Păcii, care vine pe fondul unei diviziuni transatlantice crescânde cu privire la Groenlanda, tarifele şi alte probleme, a stârnit o reacţie prudentă din partea unor aliaţi apropiaţi ai SUA, care sunt adesea incomodaţi de abordarea beligerantă, unilateralistă, de tip „America First”, a lui Trump în diplomaţia internaţională.

Norvegia şi Suedia au refuzat invitaţia, în timp ce ministrul italian al economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că aderarea la Consiliu pare problematică. Cotidianul italian Il Corriere della Sera a scris că aderarea la un grup condus de liderul unei ţări ar încălca Constituţia Italiei.

Franţa intenţionează, de asemenea, să refuze invitaţia, a declarat o sursă apropiată preşedintelui Emmanuel Macron, ceea ce l-a determinat pe Trump să ameninţe că va aplica tarife de 200% vinurilor şi şampaniei franceze, dacă Parisul nu se alătură consiliului său.

Canada a declarat că a acceptat „în principiu” să se alăture, dar că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Alţi aliaţi cheie ai SUA, inclusiv Marea Britanie, Germania şi Japonia, nu au adoptat încă o poziţie publică clară, deşi un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că Friedrich Merz, cancelarul german, nu va participa joi la ceremonia de semnare a constituirii Consiliului, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Ucraina a declarat că diplomaţii săi examinează invitaţia, dar preşedintele Volodimir Zelenski a spus că îi este greu să-şi imagineze că ar face parte din vreun consiliu alături de Rusia după patru ani de război.

Papa Leon, primul pontif american şi critic al unor politici ale lui Trump, a fost invitat să se alăture Consiliului şi evaluează propunerea, a declarat miercuri Vaticanul.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a invitat România în "Consiliul pentru Pace", că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.