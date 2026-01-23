search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin vrea să doneze un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace a lui Trump, dar pune o condiție

0
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier al președintelui Donald Trump, privind posibilitatea de a direcționa un miliard de dolari către Consiliul pentru Pace, inițiativă promovată de președintele SUA.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump. FOTO: EPA-EFE
Președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump. FOTO: EPA-EFE

Potrivit surselor, liderul de la Kremlin a impus o condiție esențială pentru realizarea donației: deblocarea anumitor active rusești aflate sub controlul Statelor Unite. Această solicitare intervine într-un context de tensiuni internaționale și sancțiuni economice impuse Rusiei de Washington și aliați.

„În timpul schimbului de opinii privind Consiliului Păcii, a fost subliniată disponibilitatea noastră de a direcționa un miliard de dolari către bugetul acestei organizații din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară”, a declarat reporterilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Restul fondurilor din aceste rezerve, care au fost înghețate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022,  „ar putea fi direcționat către reconstrucția teritoriilor afectate în timpul operațiunilor de luptă”, a spus Ușakov.

Acest lucru s-ar întâmpla numai după ce „va fi încheiat un tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Trump a dezvăluit joi la Davos controversatul său „Consiliu pentru Pace”. Acesta oferă statelor membre locuri permanente pentru un preț de 1 miliard de dolari. Putin, care a fost invitat să se alăture consiliului, nu și-a asumat încă angajamentul, dar a spus că e dispus să folosească activele rusești blocate în SUA pentru a plăti comisionul.

Discuțiile au avut loc în contextul relațiilor tensionate dintre Rusia și Statele Unite, inclusiv pe fondul conflictelor geopolitice și a sancțiunilor economice impuse de SUA. Oficialii americani au precizat că negocierile sunt preliminare și că nu există încă o decizie formală privind acceptarea donației sau condițiile impuse de Kremlin.

Dacă va fi implementată, această inițiativă ar putea crea noi oportunități de dialog între Washington și Moscova, în ciuda diferențelor majore pe teme de securitate și politică internațională.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Kaufland vinde produse la 0,01 lei bucata. Noua strategie atrage din ce în ce mai mulţi români
playtech.ro
image
Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la Zagreb
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Soția lui Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea după incidentul cu Osaka. Acuzații dure pentru japoneză: Este lipsit de respect
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!