Putin vrea să doneze un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace a lui Trump, dar pune o condiție

Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier al președintelui Donald Trump, privind posibilitatea de a direcționa un miliard de dolari către Consiliul pentru Pace, inițiativă promovată de președintele SUA.

Potrivit surselor, liderul de la Kremlin a impus o condiție esențială pentru realizarea donației: deblocarea anumitor active rusești aflate sub controlul Statelor Unite. Această solicitare intervine într-un context de tensiuni internaționale și sancțiuni economice impuse Rusiei de Washington și aliați.

„În timpul schimbului de opinii privind Consiliului Păcii, a fost subliniată disponibilitatea noastră de a direcționa un miliard de dolari către bugetul acestei organizații din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară”, a declarat reporterilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Restul fondurilor din aceste rezerve, care au fost înghețate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, „ar putea fi direcționat către reconstrucția teritoriilor afectate în timpul operațiunilor de luptă”, a spus Ușakov.

Acest lucru s-ar întâmpla numai după ce „va fi încheiat un tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Trump a dezvăluit joi la Davos controversatul său „Consiliu pentru Pace”. Acesta oferă statelor membre locuri permanente pentru un preț de 1 miliard de dolari. Putin, care a fost invitat să se alăture consiliului, nu și-a asumat încă angajamentul, dar a spus că e dispus să folosească activele rusești blocate în SUA pentru a plăti comisionul.

Discuțiile au avut loc în contextul relațiilor tensionate dintre Rusia și Statele Unite, inclusiv pe fondul conflictelor geopolitice și a sancțiunilor economice impuse de SUA. Oficialii americani au precizat că negocierile sunt preliminare și că nu există încă o decizie formală privind acceptarea donației sau condițiile impuse de Kremlin.

Dacă va fi implementată, această inițiativă ar putea crea noi oportunități de dialog între Washington și Moscova, în ciuda diferențelor majore pe teme de securitate și politică internațională.