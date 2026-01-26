„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA

Consiliul pentru Pace al lui Trump, care solicită fonduri de la guverne străine, încalcă clar Constituția SUA, deoarece reprezintă un avantaj financiar interzis de mult timp, susține inginerul aerospațial american Robert Zubrin într-un editorial publicat în Kyiv Post.

Zubrin îl acuză că președintele Donald Trump că a acceptat o „mită” de un miliard de dolari din partea lui Vladimir Putin, prin intermediul „Board of Peace” (Consiliul Păcii), entitate care ar încălca flagrant Constituția SUA. Autorul susține că fondurile, promise de Kremlin în schimbul deblocării conturilor rusești înghețate, ar intra sub controlul personal al lui Trump, transformând deciziile de securitate națională într-o afacere privată.

Autorul începe prin a face referire la un articol din Constituția SUA, potrivit căruia „Nicio titulatură nobilă nu va fi acordată de Statele Unite și nicio persoană care deține o funcție cu câștig sau încredere în cadrul acestora nu va accepta, fără consimțământul Congresului, niciun dar, beneficiu nepermis, funcție sau titlu de orice fel, de la vreun rege, prinț sau stat străin.”

Cu alte cuvinte, președintele Donald Trump solicită guvernelor străine să contribuie cu câte 1 miliard de dolari pentru un loc în noul său Consiliu pentru Pace (BOP). Aceste fonduri nu vor fi depuse la Trezoreria SUA. Ele vor fi virate în propriul cont bancar al consiliului, unde vor fi sub controlul personal al lui Donald Trump și vor rămâne ale lui pentru a le cheltui cum dorește, chiar și după ce își va încheia mandatul, semnalează Zubrin.

El amintește că, până în prezent, singura putere majoră care a acceptat cererea lui Trump pentru „mită de miliarde” este Rusia.

„Conform rapoartelor din presă, Kremlinul s-a oferit să contribuie cu un miliard, cu condiția ca conturile sale de fonduri externe, care au fost înghețate pentru a împiedica folosirea lor în sprijinul atacului Rusiei asupra Ucrainei, să fie deblocate. Întrebat de un reporter despre oferta lui Putin, Trump a răspuns: «Va intra în Consiliul pentru Pace și va contribui cu un miliard de dolari folosind banii săi… Este grozav»”, mai scrie acesta.

Putere nelimitată pentru Trump

Conform statutului consiliului, Trump va fi președintele acestuia pe viață, până când va decide să demisioneze. Ca președinte, Trump va avea dreptul să respingă orice decizie luată de Consiliul Executiv al organizației, inclusiv decizii legate de cheltuieli sau politici și, de asemenea, va avea puterea de a numi sau revoca toți ceilalți membri ai Consiliului Executiv, dar și, spune Zubrin, să „interpreteze statutul consiliului după cum dorește.”

„Luate împreună, punctele 1, 2, 3 și 4 îi conferă lui Donald J. Trump – nu președintelui SUA, ci lui Trump, și doar lui Trump – puterea perpetuă de a controla complet organizația și de a decide cum vor fi cheltuiți banii acesteia”, mai scrie el.

De exemplu, susține Zubrin, dacă Trump vrea să dea contracte organizației sale pentru construirea de hoteluri, va putea face asta. Dacă vrea să se plătească pe sine sau pe oricine altcineva favorizat de el cu orice sumă alege, aceasta va fi prerogativa lui. Dacă vrea să folosească fondurile organizației pentru a da în judecată persoane pe care le detestă sau pentru a cumpăra proprietăți, bunuri sau servicii pentru uz personal, va avea puterea să facă acest lucru.

„Practic, banii BOP vor fi banii lui Trump. Aceasta ridică întrebări foarte serioase, care depășesc cu mult disponibilitatea lui Trump de a trăda Ucraina”, scrie el.

Potrivit acestuia, Constituția interzice explicit oricărei persoane care deține o funcție federală să accepte fonduri de la guverne străine, dintr-un motiv extrem de rațional: este inacceptabil ca cei care controlează guvernul american să fie vulnerabili la mită din partea conducătorilor străini care pot avea interese contrare celor ale Statelor Unite.

„Și totuși, iată-ne aici. Ca președinte, Trump are puterea de a lua decizii care ar putea afecta profund interesele externe. Prin Consiliul pentru Pace, el își scoate aceste puteri la vânzare. Nu este doar o problemă de cine primește tarife și cine nu – oricât de grav ar fi asta. Sunt implicate probleme majore de securitate națională.

Rusia nu este doar o amenințare pentru Ucraina. Rusia are peste o mie de rachete nucleare îndreptate către Statele Unite și reprezintă o amenințare clară și imediată pentru aliații noștri din NATO. Și totuși, Trump este dispus să deblocheze fondurile Kremlinului, cu condiția ca acesta să doneze 1 miliard de dolari «pușculiței» sale BOP”, explică autorul editorialului.

Pericol pentru România

El susține că acest lucru ar putea ajuta Rusia să cucerească Ucraina. Dacă se întâmplă, puterea sa materială și tehnică de război ar fi amplificată considerabil, slăbiciunea strategică critică de la granița de sud-vest, care o împiedică să atace statele baltice, ar fi eliminată, iar armatele sale ar ajunge la granițele aliaților NATO Polonia, Ungaria și România.

Zubrin avertizează că, deși Polonia ar putea oferi o apărare aprigă a teritoriului său, din această poziție Rusia nu doar că ar putea să cucerească rapid statele baltice, dar ar avea o cale facilă prin Ungaria și Austria, direct în inima Europei.

„Alternativ, poate nici nu ar fi nevoie de o invazie atât de extinsă, pentru că, după cucerirea Ucrainei și a statelor baltice, Rusia ar comite cu siguranță masacre pe scară largă – așa cum a făcut în Siria – cu scopul expres de a aduce la putere partidele marionetă anti-imigrație precum Alternativa pentru Germania (AfD), Rassemblement National din Franța și altele

Clar, acest lucru nu poate fi permis. Nici americanii nu pot permite ca decizii critice de securitate națională să fie luate sub astfel de influențe. Congresul trebuie să intervină”, conchide el.

Robert Zubrin (n. 1952) este un inginer aerospațial american, autor și fondatorul Mars Society, o organizație internațională care promovează explorarea umană a planetei Marte. De asemenea, el promovează superioritatea spațială a Statelor Unite, afirmând că „în secolul XXI, victoria pe uscat, pe mare sau în aer va aparține puterii care controlează spațiul” și că „dacă dorim pace pe Pământ, trebuie să ne pregătim pentru război în spațiu.”