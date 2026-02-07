România, invitată la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Liderul european care a confirmat participarea

România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Evenimentul este programat pentru data de 19 februarie.

Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Digi24 sâmbătă, 7 februarie, că invitația a fost transmisă președintelui Nicușor Dan.

Și Ungaria a fost invitată. Premierul țării, Viktor Orban, a anunţat că va călători la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniune.

„Aseară (vineri seară - n.r.), am primit o invitaţie: în două săptămâni, ne vom întâlni din nou (cu preşedintele american) la Washington, deoarece Consiliul pentru Pace (...) îşi va ţine reuniunea inaugurală”, a declarat el la un miting de campanie la Szombathely, vestul Ungariei, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Anterior, președintele Nicușor Dan declarase că și-ar dori ca România să adere la consiliu, însă există aspecte de drept internațional care trebuie reglementate înainte de luarea unei decizii.

„Problema este, deci nu este de voinţă, problema este de drept internaţional. Cum facem să avem o cartă care să nu fie în contradicţie, pentru că sunt chestiuni în contradicţie în varianta iniţială, cu tratatele internaţionale la care România este parte. Şi tipul acesta de negocieri pe carte, pe acorduri internaţionale, de obicei e o chestiune de multe luni”, a precizat președintele, potrivit Agerpres.

„Consiliul pentru Pace” a fost lansat de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Inițiativa făcea inițial parte din planul american de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, însă ambițiile sale s-au extins ulterior la soluționarea conflictelor la nivel global.

Criticii susțin că amploarea acestui proiect îl transformă într-o structură rivală Organizației Națiunilor Unite, alimentând rezervele mai multor state față de participarea la Consiliu.