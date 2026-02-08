Reacția lui Nicușor Dan la invitația lui Trump de a participa la reuniunea Consiliului de Pace: „Decidem după discuțiile cu SUA”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie 2026. Într-o postare publicată online, șeful statului a declarat că România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii la nivel internațional.

După primirea invitației, România a demarat un proces de consultări cu partea americană pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român, a scris președintele pe Facebook.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a transmis Nicușor Dan.

Surse din Administrația Prezidențială au confirmat sâmbătă, 7 februarie, că invitația a fost transmisă președintelui Nicușor Dan. Astăzi, 8 februarie, șeful statului a confirmat primirea invitației.

Anterior, președintele Nicușor Dan declarase că și-ar dori ca România să adere la consiliu, însă există aspecte de drept internațional care trebuie reglementate înainte de luarea unei decizii.

Consiliul pentru Pace a fost lansat de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Inițiativa făcea inițial parte din planul american de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, însă ambițiile sale s-au extins ulterior la soluționarea conflictelor la nivel global.

Deși numeroase țări și-au exprimat rezerve față de această inițiativă, doar câteva, printre care Franța, Norvegia, Croația și Noua Zeelandă au refuzat în mod explicit invitația lansată de Washington.