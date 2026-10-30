Moment jenant pentru Serghei Lavrov. Diplomații europeni au refuzat să apară în fotografia oficială alături de el, la reuniunea G20 din SUA

Diplomații europeni au refuzat să participe la fotografia oficială alături de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din G20, organizată în SUA.

Serghei Lavrov Foto: Profimedia

Doi oficiali au confirmat pentru BBC anularea așa-numitei fotografii de familie, programată vineri dimineață, 30 octombrie, la care ar fi trebuit să participe, în mod obișnuit, reprezentanții tuturor statelor prezente.

Reuniunea, care îi aduce laolaltă pe șefii diplomațiilor celor mai mari economii ale lumii, este găzduită la Atlanta de secretarul de stat american Marco Rubio. Ucraina nu este membră G20, dar a fost invitată la reuniuni similare în ultimii ani.

De această dată, însă, Kievul nu a primit o invitație.

La reuniune participă și ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, iar o sursă diplomatică a confirmat că Marea Britanie s-a numărat printre țările care au refuzat să participe la fotografie.

„Marea Britanie are o politică de lungă durată de a nu purta discuții bilaterale directe cu miniștrii ruși de la invadarea Ucrainei și nu intenționăm să schimbăm această abordare”, a declarat un oficial britanic.

Un oficial american a precizat că fotografia a fost anulată „după ce a devenit clar că unele delegații nu doreau să participe la o fotografie comună”.

„În loc să permitem ca un moment ceremonial să devină o distragere diplomatică, SUA au decis să renunțe la fotografie și să mențină atenția asupra discuțiilor de fond”, a explicat oficialul.

Reuniunea are loc într-un moment în care conflictul din Iran rămâne în impas, iar administrația Trump analizează posibilitatea reluării confruntărilor cu Republica Islamică. În paralel, Casa Albă și-a intensificat eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.

Săptămâna trecută, Donald Trump l-a trimis pe emisarul său, Steve Witkoff, să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski.

Totodată, liderii SUA, Rusiei și Chinei analizează posibilitatea unei întâlniri în trei în noiembrie, în cadrul summitului APEC din China. Scenariul a stârnit nemulțumirea președintelui ucrainean, din cauza riscului ca Ucraina să fie exclusă din discuțiile privind propriul viitor.

Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin și la summitul liderilor G20 din decembrie. Kremlinul a condiționat însă participarea președintelui rus de rezultatele unei eventuale întâlniri anterioare din China.