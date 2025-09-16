Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de război, avertizează Dmitri Medvedev

Rusia va considera desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean drept o declarație de război, a avertizat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și de a permite țărilor NATO să doboare dronele noastre va însemna un singur lucru: războiul NATO împotriva Rusiei”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, citat de publicația belgiană La Libre Belgique, potrivit RADOR.

Declarațiile sale vin în contextul tensiunilor sporite după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez săptămâna trecută. În replică, NATO a trimis avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic, ceea ce a reaprins dezbaterea privind protejarea vestului Ucrainei și neutralizarea dronelor sau rachetelor rusești care survolează teritoriul.

De la începutul invaziei ruse în 2022, Kievul a solicitat în mod repetat Alianței Nord-Atlantice protejarea spațiului său aerian. NATO a evitat însă până acum să răspundă acestei cereri, pentru a preveni o confruntare militară directă cu Rusia.

Medvedev a amenințat, de asemenea, cu măsuri de retorsiune dacă activele înghețate ale Rusiei din Uniunea Europeană vor fi transferate Ucrainei ca reparații de război.

„Moscova va urmări penal statele membre și politicienii UE relevanți în toate jurisdicțiile internaționale și naționale posibile și, în unele cazuri, și dincolo de acestea”, a mai scris el.