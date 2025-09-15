UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen: „Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață”

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include restricții mai dure privind acordarea vizelor pentru turiștii ruși și limitări suplimentare asupra libertății de mișcare a diplomaților ruși pe teritoriul blocului comunitar.

Astfel de măsuri sunt puse din nou în discuție pe fondul războiului prelungit din Ucraina și după ce un număr record de turiști ruși, peste jumătate de milion, au vizitat Europa în această vară. Unele state membre consideră necesară actualizarea regulilor deja modificate după desființarea acordului de facilitare a vizelor între UE și Rusia, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în septembrie 2022.

Dacă propunerea va fi aprobată, aceasta ar însemna armonizarea regulilor de intrare în toate statele membre, deși emiterea vizelor rămâne, în prezent, o competență națională. Comisia Europeană urmează să prezinte noi ghiduri privind acordarea vizelor turistice, care vor fi generale și neobligatorii, dar care vor intra în vigoare la începutul anului viitor.

Diferențe între statele membre

Cele mai multe dintre țările aflate la frontiera estică a UE - Polonia, statele baltice, Cehia și Finlanda, au restricționat sever cererile de viză pentru ruși, permițând doar câteva excepții. În schimb, state care beneficiază economic de pe urma turismului - Italia, Spania, Grecia și Franța, dar și Ungaria, au continuat să acorde vize relativ permisiv, în ciuda războiului din Ucraina.

Unele capitale mai radicale cer chiar interzicerea totală a vizitelor rusești, măsură care ar necesita obținerea unei majorități calificate în UE pentru a fi adoptată.

„Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață”

„Nu putem accepta ca rușii să călătorească și să se bucure de viață în timp ce guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”, a declarat pentru Euractiv un diplomat european, subliniind că majoritatea celor care vizitează UE fac parte din clasa de mijloc înstărită a Rusiei.