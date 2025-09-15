search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen: „Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață”

0
0
Publicat:

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include restricții mai dure privind acordarea vizelor pentru turiștii ruși și limitări suplimentare asupra libertății de mișcare a diplomaților ruși pe teritoriul blocului comunitar.

UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen FOTO: Shutterstock
UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen FOTO: Shutterstock

Astfel de măsuri sunt puse din nou în discuție pe fondul războiului prelungit din Ucraina și după ce un număr record de turiști ruși, peste jumătate de milion, au vizitat Europa în această vară. Unele state membre consideră necesară actualizarea regulilor deja modificate după desființarea acordului de facilitare a vizelor între UE și Rusia, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în septembrie 2022.

Dacă propunerea va fi aprobată, aceasta ar însemna armonizarea regulilor de intrare în toate statele membre, deși emiterea vizelor rămâne, în prezent, o competență națională. Comisia Europeană urmează să prezinte noi ghiduri privind acordarea vizelor turistice, care vor fi generale și neobligatorii, dar care vor intra în vigoare la începutul anului viitor.

Diferențe între statele membre

Cele mai multe dintre țările aflate la frontiera estică a UE - Polonia, statele baltice, Cehia și Finlanda, au restricționat sever cererile de viză pentru ruși, permițând doar câteva excepții. În schimb, state care beneficiază economic de pe urma turismului - Italia, Spania, Grecia și Franța, dar și Ungaria, au continuat să acorde vize relativ permisiv, în ciuda războiului din Ucraina.

Unele capitale mai radicale cer chiar interzicerea totală a vizitelor rusești, măsură care ar necesita obținerea unei majorități calificate în UE pentru a fi adoptată.

„Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață”

„Nu putem accepta ca rușii să călătorească și să se bucure de viață în timp ce guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”, a declarat pentru Euractiv un diplomat european, subliniind că majoritatea celor care vizitează UE fac parte din clasa de mijloc înstărită a Rusiei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025
playtech.ro
image
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Schimbări majore privind Schengen! Măsura intră în vigoare în România din octombrie
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!