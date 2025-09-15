search
Video Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rusesc Buk-M3 de zeci de milioane de dolari

Război în Ucraina
Un atac spectaculos al forțelor speciale ucrainene a dus la eliminarea unui sistem de rachete rusesc Buk-M3 în regiunea Zaporojie. Momentul a fost surprins pe video, iar imaginile arată lipsa de camuflaj a instalației, evaluată la peste 40 de milioane de dolari.

Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 FOTO: Captură video
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 FOTO: Captură video

Pe 14 septembrie 2025, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) a anunțat că agenții săi au identificat și au lovit un sistem de rachete sol-aer 9K317M Buk-M3 aparținând forțelor de ocupație ruse, în apropierea localității Oleksandrivka, pe teritoriul temporar ocupat al regiunii Zaporojie.

Forțele speciale ale HUR au eliminat un sistem de rachete Buk-M3, cu o valoare de peste 40 de milioane de dolari”, a transmis serviciul de presă. În postarea oficială se precizează că lovitura reușită asupra costisitorului obiectiv inamic a fost aplicată în apropierea așezării Oleksandrivka, pe teritoriul temporar ocupat al regiunii Zaporojie. Valoarea sistemului Buk-M3 este cuprinsă între 40 și 50 de milioane de dolari. Lupta armată continuă!”.

Un videoclip publicat de serviciile de informații ucrainene arată cum o dronă lovește instalația, amplasată în mijlocul unui câmp deschis, fără nicio încercare vizibilă de camuflaj.

Unul dintre cele mai avansate sisteme rusești

Buk-M3 este considerat printre cele mai performante sisteme de apărare aeriană din arsenalul Rusiei. Acesta poate intercepta ținte aeriene la o distanță de până la 70 de kilometri și are capacitatea de a lovi și obiective terestre sau navale.

Un al doilea sistem eliminat

Publicația Defense Express a relatat anterior că forțele ucrainene au distrus un alt sistem Buk-M3, împreună cu muniția aferentă, subliniind vulnerabilitatea echipamentelor rusești chiar și în condiții de teren aparent favorabile.

