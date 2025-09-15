Un general finlandez, despre exercițiile Zapad-2025: „Pot apărea răsturnări de situație neașteptate”

Comandantul Forțelor de Apărare ale Finlandei, generalul Janne Jaakkola, avertizează că exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025, aflate în desfășurare, ar putea ascunde surprize periculoase și sunt atent monitorizate de autoritățile finlandeze.

La deschiderea Cursurilor de Apărare Națională, generalul Jaakkola a subliniat că manevrele Zapad-2025 au loc într-un context de securitate fragil, marcat de agresiunea militară a Rusiei în Ucraina și de încercările Moscovei de a destabiliza statele occidentale.

„Războiul din Ucraina nu este o operațiune strategică de amploare. Rusia dispune de resurse și pentru alte obiective”, a declarat Jaakkola, adăugând că desfășurarea exercițiilor este o demonstrație a capacităților și a intențiilor Kremlinului.

El a amintit și de incidente recente, precum încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone rusești, ceea ce accentuează riscurile din regiune.

Lecțiile Zapad-21

Generalul finlandez a reamintit că exercițiile Zapad din urmă cu patru ani au reprezentat o etapă de pregătire pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Ne amintim bine cum exercițiile Zapad-21 au fost folosite ca bază pentru pregătirea războiului din Ucraina: după încheierea manevrelor, unitățile au rămas pe terenurile de antrenament”, a spus Jaakkola, citat de Ukrainska Pravda.

În opinia sa, manevrele de acest tip pot fi însoțite de „răsturnări de situație neașteptate”, motiv pentru care Finlanda le urmărește cu maximă atenție.

Reacții la nivel regional

Exercițiile Zapad-2025 au început la sfârșitul săptămânii trecute și se desfășoară între 12 și 16 septembrie, pe teritoriul Rusiei și Belarusului, dar și în Marea Baltică și Marea Barents, potrivit Ministerului Apărării rus.

Temerile vecinilor nu au întârziat să apară. Polonia a decis să închidă complet granița cu Belarus în seara zilei de 11 septembrie, chiar înainte de incursiunea dronelor rusești în spațiul său aerian. În aceeași zi, parlamentul Letoniei (Saeima) a votat închiderea totală a frontierelor cu Rusia și Belarus pe durata exercițiilor.