Rusia s-a mândrit cu imagini cu echipamente grele în loc de o demonstrație cu tehnică reală la parada de 9 mai

Președintele rus Vladimir Putin a prezidat sâmbătă o paradă de Ziua Victoriei considerabil mai restrânsă în Piața Roșie din Moscova, ceremonia durând doar 45 de minute, față de circă de o oră și jumătate în anii precedenți, pe fondul temerilor legate de securitate, în pofida unui armistițiu obținut în ultimul moment, relatează presa internațională.

În discursul său, Putin a adoptat un ton sfidător, invocând sacrificiile din cel de-Al Doilea Război Mondial pentru a susține efortul militar actual. „Victoria a fost întotdeauna și va fi întotdeauna a noastră”, a declarat liderul de la Kremlin, reluând comparația frecvent utilizată între înfrângerea Germaniei naziste și invazia Ucrainei, considerată de istorici o paralelă falsă.

De această dată, parada nu a inclus tradiționala demonstrație cu tancuri, rachete sau alte vehicule militare grele, elemente prezente în mod obișnuit în anii anteriori. Pentru prima dată în aproape două decenii, astfel de echipamente au lipsit complet de la parada din Piața Roșie.

În schimb, participanții și telespectatorii au urmărit videoclipuri cu tehnologie militară rusă, inclusiv drone, submarine nucleare și sisteme de apărare strategică, precum laserul mobil Peresvet. De asemenea, au fost prezentate imagini cu soldați ruși implicați în operațiuni din Ucraina.

O înregistrare de aproximativ șapte minute a evidențiat echipamente militare moderne, printre care vehicule de luptă BMPT „Terminator”, sisteme de artilerie Hyacinth-K și Malva, lansatoare multiple de rachete Tornado-S și Uragan, drone Molniya-2, Geran-2 și Geran-5, precum și racheta hipersonică Kinzhal. Au mai fost prezentate sistemele de rachete Yars, avionul stealth Su-57 și fregata Admiral Gorshkov.