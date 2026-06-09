Video Propagandista lui Putin a primit o întrebare necruțătoare în timpul unei întâlniri cu susținătorii: „De ce ai destrămat o familie cu copii mici?”

Propagandista Kremlinului, Margarita Simonian, a fost întrebată în timpul unei întâlniri cu susținătorii săi de duminică, 7 iunie, organizată în Piața Roșie din Moscova, despre relația sa cu regizorul Tigran Keosayan.

Sursă video: X @TStirlica89368

„De ce ai destrămat o familie cu copii mici? Drept urmare, l-ai omorât, iar acum mori și tu?”, a întrebat femeia, potrivit Dialog.

Simonian a evitat să răspundă direct. Ea a sugerat că femeia nu își exprimă propriile opinii, argumentând că și-a citit întrebarea de pe telefon, după care i-a urat de mai multe ori „toate cele bune”.

Site-ul citat scrie că Simonian l-a cunoscut pe Keosayan în 2012, când acesta era căsătorit cu actrița Alena Khmelnitskaia și avea două fiice.

La scurt timp după începerea relației, Simonian a rămas însărcinată, iar primul lor copil s-a născut înainte ca regizorul să divorțeze. Cei doi s-au căsătorit abia în 2022.

Născut pe 4 ianuarie 1966, în Moscova, Tigran Keosayan a fost un regizor de film, actor și prezentator TV rus, cunoscut în ultimii ani mai ales pentru activitatea sa mediatică pro-Kremlin. A realizat mai multe filme premiate și emisiuni de televiziune populare în Rusia.

A fost căsătorit cu Aliona Khmelnitskaia, cu care a avut două fiice, iar ulterior s-a căsătorit cu Margarita Simonian, redactor-șef al Russia Today, cu care a avut trei copii.

Keosayan a avut probleme cardiace grave, suferind infarcturi în 2008 și 2010. În ianuarie 2025 a intrat în comă după un stop cardiac și a murit pe 26 septembrie 2025, la vârsta de 59 de ani, fără să-și mai recapete cunoștința.

Cu puțin timp înainte de decesul acestuia, Simonian a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer și urmează un tratament complex.

După invazia Rusiei în Ucraina, regizorul a fost sancționat de Uniunea Europeană și de Regatul Unit pentru răspândirea propagandei antiucrainene. De asemenea, i s-a interzis intrarea în Kazahstan, iar autoritățile din Armenia l-au declarat persona non grata.