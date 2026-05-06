Video Panică în Piața Roșie din Moscova. Soldații ruși au fugit spre adăposturi în timpul repetiției pentru parada de 9 Mai

O repetiție secretă pentru Parada Victoriei de la Moscova s-a încheiat cu o retragere în masă a soldaților, după ce exercițiul a fost brusc perturbat de alerte de atac aerian și de mobilizarea rapidă către adăposturi.

Sursa X / АНАРХИСТ - 35 @anarhist363

O repetiție pentru parada din 9 mai a avut loc la Moscova, cu ușile închise. Evenimentul s-a desfășurat pe fondul măsurilor sporite de securitate introduse în capitala Rusiei din cauza amenințării venite dinspre Ucraina, relatează Dialog.UA.

În timpul repetiției, unități ale Rosgvardia au fost desfășurate în centrul orașului, iar în jurul capitalei au fost mobilizate forțe suplimentare de apărare antiaeriană. Evenimentele s-au desfășurat fără tehnică militară, participanții la viitoarea paradă exersând doar formațiile și mișcările.

La un moment dat, soldații au început să părăsească în grabă locul repetiției și să se îndrepte spre adăposturi. Informația este confirmată de proiectul „VChK-OGPU”.

În același timp, au fost emise alerte de raid aerian în mai multe regiuni ale Rusiei, fiind raportate și atacuri asupra unor obiective. În ceea ce privește Moscova, autoritățile au emis, de asemenea, o alertă privind un posibil atac cu drone în oraș și în regiunea din jur.

Presa ucraineană a relatat anterior că oficialii ruși au anulat toate evenimentele din 9 mai în Crimeea. Totodată, s-a scris că analistul Ivan Yakovina ar fi dezvăluit o „surpriză” pregătită pentru Putin de Ziua Victoriei.

Parada anuală de Ziua Victoriei din Rusia va avea loc pe 9 mai fără tehnică militară, pentru prima dată în aproape două decenii, din cauza temerilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene de lungă rază. Ministerul Apărării a anunțat că niciun vehicul blindat sau sistem de rachete nu va defila în Piața Roșie în cadrul paradei care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, invocând „situația operațională actuală”.

Mai mulți bloggeri militari ruși și analiști au sugerat că Moscova se teme că dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune ar putea viza echipamentele militare înainte sau în timpul paradei. Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că dronele ucrainene ar putea viza parada de 9 Mai de la Moscova