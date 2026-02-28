search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Video Rachetele de croazieră Flamingo revin în forță. Imagini recente arată o lovitură spectaculoasă asupra unui sit strategic din adâncul Rusiei

Război în Ucraina
Ucraina a crescut frecvența rapoartelor privind atacuri cu rachete de croazieră Flamingo, produse intern, începând din noiembrie 2025, iar recent armata ucraineană a anunțat lovituri asupra unor ținte inamice cheie, inclusiv o fabrică de rachete situată adânc în Rusia, relatează Kyiv Independent.

Racheta Flamingo lovește un arsenal al GRU în Volgorod - 11 februarie FOTO profimedia
Racheta Flamingo lovește un arsenal al GRU în Volgorod - 11 februarie FOTO profimedia

Statul Major General ucrainean a confirmat pe 21 februarie că rachetele Flamingo au fost utilizate într-un atac nocturn asupra uzinei de rachete Votkinsk, situată la aproximativ 1.400 de kilometri de Ucraina. Analiștii consideră că atacul reprezintă o dezvoltare semnificativă a capacității Ucrainei de a lovi ținte valoroase, adânci, de pe teritoriul Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat în repetate rânduri că racheta FP-5 Flamingo este „cea mai de succes rachetă” a Ucrainei, afirmând că are o rază maximă de acțiune de 3.000 de kilometri și anunțând planuri pentru producția de masă în iarna 2025-2026. Deși Ucraina a folosit rachetele pentru prima dată în noiembrie 2025, detaliile despre designul și utilizarea lor operațională rămân strict clasificate, autoritățile invocând motive de securitate operațională.

Videoclipurile publicate după atacul din 20-21 februarie, care arată lansarea și impactul rachetelor Flamingo, sugerează că chiar această armă a fost utilizată, și nu alte alternative, potrivit lui Fabian Hoffmann, cercetător doctoral la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor și politica de apărare.

„Atacul din noaptea de vineri marchează prima dată când Ucraina a lovit cu succes o țintă importantă a industriei ruse de rachete folosind o rachetă grea”, a scris Hoffmann într-un postare pe blog din 25 februarie. El a adăugat că Ucraina se va baza probabil tot mai mult pe de sisteme de rachete precum Flamingo pentru a completa arsenalul său de drone cu rază lungă de acțiune, mărind capacitatea de a străpunge în apărarea aeriană rusă.

De la începutul războiului, Ucraina s-a bazat în principal pe dronele sale produse intern pentru a lovi ținte militare rusești, rafinării de petrol și baze aeriene, încercând astfel să slăbească capacitatea militară a Rusiei prin atacuri la mare distanță. Totuși, impactul direct al acestor lovituri asupra operațiunilor de pe front rămâne greu de evaluat. Kievul a intensificat producția internă de rachete și drone după ce aliații occidentali au ezitat să furnizeze capacități de atac cu rază lungă de acțiune, invocând teama de represalii rusești.

Viitorul programului de rachete Flamingo depinde de capacitatea de producție și de eficiența rachetei, a subliniat Hoffmann. Deși a existat o perioadă de activitate limitată după anunțul inițial al lui Zelenski în vara 2025, lovitura din februarie a demonstrat că rachetele Flamingo pot lovi cu succes ținte valoroase adânc în teritoriul rus, chiar și în condițiile în care acestea sunt bine protejate de sistemele rusești de apărare aeriană

„Întrebarea este acum câte rachete poate produce Firepoint și furniza forțelor armate ucrainene și apoi cum va afecta acest lucru numărul de rachete care vor fi lansate și tipurile de ținte pe care le vor lovi”, a spus Hoffmann.

Producția de rachete Flamingo a întâmpinat provocări

Mai mulți factori ar fi putut afecta capacitatea de producție a Flamingo.

Loviturile rusești asupra unor facilități ucrainene au întârziat temporar desfășurarea rachetelor Flamingo. Zelenski a confirmat într-un interviu acordat pe 23 februarie postului german Tagesschau că un atac rus a lovit o fabrică care produce aceste rachete, dar a precizat că producția a fost reluată și se așteaptă creșterea numărului de rachete produse.

Rachetele Flamingo oferă avantaje distincte față de dronele cu rază lungă de acțiune, chiar dacă anumite caracteristici le face mai vulnerabile la radarele rusești. Zburând la o viteză subsonică mare de aproximativ 1.000 km/h -  de aproape trei ori mai rapid decât dronele tipice - ele sunt mai greu de interceptat de apărările rusești. În plus, rachetele transportă focoase de peste 1.100 de kilograme, de aproximativ zece ori mai mari decât dronele, permițând putere mai mare de penetrare și de distrugere a țintelor de mare valoare, a explicat Hoffmann.

Experții spun că extinderea capacităților de rachete ale Ucrainei ar putea sprijini strategia de a lovi ținte militare cheie rusești de la distanță. „Ideal, din perspectiva Ucrainei, este să continue construirea unui număr masiv de drone cu rază lungă de acțiune dar și să completeze acest arsenal de atac în profunzime cu rachete grele precum Flamingo, Long Neptune și Sapsan”, a explicat Hoffmann.

Producătorul rachetelor, Fire Point, a fost investigat pentru posibile supraestimări ale valorii componentelor sau numărului de drone livrate. Fire Point a confirmat existența anchetei, dar a negat orice neregulă.

Pe măsură ce războiul intră în al cincilea an, utilizarea rachetelor grele produse intern de către Ucraina marchează o posibilă schimbare a strategiei, indicând atât un progres tehnologic, cât și o nouă modalitate de a ținti obiective în adâncimea strategică a Rusiei.

O lovitură puternică

Cel puțin o rachetă Flamingo, a străpuns acoperișul unuia dintre atelierele fabricii Votkinsk, aflată la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului, se arată într-o analiză Euromaidan Press pe baza informațiilor din surse deschise.

Atacul ar fi provocat daune semnificative la instalația care produce componente pentru unele dintre cele mai avansate sisteme de rachete ale Rusiei, inclusiv Oreșnik, Kinjal și Iskander-M.

Analiștii afirmă că rachetele produse la Votkinsk au provocat anterior daune semnificative în Ucraina.

Modelul FP-5 Flamingo s-a confruntat cu scepticism. Anul trecut, Fire Point a susținut că va crește producția la peste 2.000 de rachete pe an, dar în cele nouă luni ce s-au scurs de la primele teste, Ucraina a lansat doar aproximativ 16 rachete în șapte raiduri, dintre care doar patru ar fi provocat pagube.

Grupul de informații open-source Cyberboroshno a raportat că imaginile din satelit arată că atacul a provocat o gaură de 30 pe 24 de metri în acoperișul Atelierului Nr. 19, facilitatea de galvanizare și ștanțare și tratare a componentelor structurale înainte de asamblarea finală.. Daunele sugerează că explozia a avut loc în interior, distrugând probabil complet clădirea și perturbând ciclul de producție al fabricii.

Imaginile video par să arate mai multe lansări de FP-5 asupra fabricii, deși sursele rusești susțin că doar o rachetă a penetrat apărarea aeriană.

Atacul de la Votkinsk reprezintă un succes notabil pentru Fire Point și racheta sa FP-5. Analiștii sugerează că, dacă Ucraina ar putea crește producția de rachete și efectua zeci de lovituri reușite în fiecare lună, producția de rachete rusești ar putea fi grav afectată. Acest lucru depinde însă de atingerea țintelor ambițioase de producție anunțate de Fire Point, de 200 de rachete pe lună.

