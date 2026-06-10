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Zelenski anunță că Ucraina a lovit o fabrică din Rusia care produce componente pentru drone și rachete

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că armata ucraineană a lovit o fabrică militară din orașul rus Ceboksarî, situat la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Zelenski spune că o fabrică militară din Rusia a fost lovită. FOTO: Profimedia
Zelenski spune că o fabrică militară din Rusia a fost lovită. FOTO: Profimedia

Potrivit lui Zelenski, atacul a fost efectuat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo și a vizat uzina Progress, care produce componente utilizate la drone și rachete folosite de armata rusă, relatează Politico.

„Continuăm să aplicăm sancțiuni ucrainene cu rază lungă de acțiune împotriva obiectivelor militare și a industriei petroliere ruse. Noaptea trecută, FP-5 Flamingo au lovit o fabrică militară din Ceboksarî care furnizează armatei ocupantului componente pentru drone și rachete”, a transmis Zelenski pe Telegram, citat de Ukrinform.

Fabrică importantă pentru producția de drone

Ținta atacului a fost uzina Progress din capitala Republicii Ciuvașia. Potrivit Politico, fabrica produce antenele Kometa, utilizate de dronele și rachetele rusești pentru a contracara sistemele de bruiaj și apărarea antiaeriană ucraineană.

Versiunea modernizată a acestor antene, introdusă la începutul anului 2025, a creat dificultăți suplimentare pentru forțele ucrainene, fiind proiectată să reziste mai bine la măsurile de război electronic.

Guvernatorul regiunii, Oleg Nikolaev, a confirmat că orașul a fost atacat și a anunțat trei răniți, fără a preciza însă ce obiective au fost lovite.

Canalul independent rus Astra a analizat imaginile publicate pe rețelele sociale și a concluzionat că atacul a vizat complexul industrial Progress. Tot Astra a publicat imagini care arată fum și pagube la clădirea administrativă a fabricii, mai notează Politico. 

Au fost lovite și alte obiective

Zelenski a afirmat că în aceeași noapte au fost atacate și alte obiective de infrastructură din Rusia.

Printre acestea se numără rafinăria Kuibîșev din regiunea Samara, aflată la peste 900 de kilometri de linia frontului, precum și două instalații din regiunea Vladimir, lovite într-o operațiune atribuită Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit președintelui ucrainean, la operațiune au participat Forțele Armate ale Ucrainei, Forțele pentru Sisteme Fără Pilot, Forțele pentru Operațiuni Speciale și serviciile de informații militare.

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