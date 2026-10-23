 Un petrolier cu 40.000 de tone de motorină din Rusia se îndreaptă spre New York. Transportul face parte din acordul Trump-Putin | adevarul.ro
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Video Un petrolier cu 40.000 de tone de motorină din Rusia se îndreaptă spre New York. Transportul face parte din acordul Trump-Putin

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Un petrolier sub pavilion maltez, încărcat cu 40.000 de tone de motorină provenită din Rusia, este în drum spre New York, potrivit datelor de trafic maritim analizate de Reuters și furnizate de LSEG, operatorul Bursei de la Londra.

Transportul are loc în baza acordului încheiat de Trump cu Moscova
Transportul are loc în baza acordului încheiat de Trump cu Moscova Foto: captură YouTube DRM News

Transportul are loc în baza acordului convenit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, prin care Moscova a reluat exporturile de motorină către Statele Unite și alte piețe internaționale, relatează aceeași agenție, citată de Agerpres.

Potrivit Reuters, înțelegerea urmărește să contribuie la reducerea prețurilor la motorină pe piața americană înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. În acest context, administrația de la Washington a suspendat o parte dintre sancțiunile impuse Rusiei și a exercitat presiuni asupra unor state europene pentru deblocarea rezervelor de produse petroliere.

Petrolierul Agioi Fanendes transportă motorină cu conținut foarte redus de sulf din portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică. Potrivit datelor de navigație, nava a plecat din Rusia pe 22 octombrie și are ca destinație New York.

Pentru a putea onora acordul cu Statele Unite, Rusia a suspendat, la rândul său, interdicția privind exporturile de motorină.

 Potrivit anunțului făcut de Donald Trump pe 9 octombrie, Rusia urma să livreze imediat 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone ulterior.

Săptămâna trecută, vicepremierul rus Aleksandr Novak afirma că exporturile de motorină ale Rusiei ar putea ajunge în acest an la nivelul obișnuit de 3-3,5 milioane de tone pe lună.

După intrarea în vigoare a embargoului Uniunii Europene asupra produselor petroliere rusești, în februarie 2023, principalele piețe pentru motorina exportată de Rusia au devenit Brazilia, Turcia și mai multe state africane. Sancțiunile occidentale au fost impuse după invazia rusă în Ucraina, declanșată în februarie 2022.

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