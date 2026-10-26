 Scandal la Washington: Mai mulți congresmeni, inclusiv un republican, avertizează companiile din SUA să nu importe motorină rusească | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Scandal la Washington: Mai mulți congresmeni, inclusiv un republican, avertizează companiile din SUA să nu importe motorină rusească

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un grup de congresmeni democrați, alături de senatorul republican Thom Tillis, au avertizat marile bănci și autoritățile portuare din SUA că eventualele importuri de motorină din Rusia ar putea atrage investigații ale Congresului și consecințe juridice, după anunțul administrației Trump privind reluarea achizițiilor de combustibil rusesc.

Decizia a generat critici din partea mai multor congresmani
Decizia a generat critici din partea mai multor congresmani Foto: Shutterstock

În scrisori transmise unor importante instituții financiare și porturi americane, parlamentarii au atras atenția că orice operațiune de import a motorinei din Rusia ridică probleme legale, potrivit The Hill.

„Orice import de motorină rusească în Statele Unite ridică semne de întrebare juridice serioase și poate fi supus unor acțiuni legale, precum și unor investigații ale Congresului”, au transmis congresmenii.

Semnatarii documentului avertizează că nu doar importatorii direcți, ci și companiile care facilitează astfel de tranzacții ar putea fi trase la răspundere.

„Companiile care importă produse cu încălcarea legislației Statelor Unite riscă să fie trase la răspundere atât penală, cât și civilă”, se arată în scrisoare.

Mai mult, parlamentarii susțin că:

„Sancțiuni penale se pot aplica oricărei companii care cumpără în mod conștient motorină rusească sau facilitează importul acesteia, și nu doar importatorului înregistrat oficial”.

Documentele au fost semnate de senatorul republican Thom Tillis și de mai mulți congresmeni și senatori democrați, între care Gregory Meeks, Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Chris Coons și Sheldon Whitehouse.

Legislatorii au cerut instituțiilor financiare și autorităților portuare să păstreze toate documentele referitoare la eventuale tranzacții sau importuri de motorină rusească, în contextul în care democrații ar putea obține pârghii suplimentare de control parlamentar după alegerile de la jumătatea mandatului.

Scrisorile au fost trimise directorilor executivi ai JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Morgan Stanley, precum și conducerii autorităților portuare din New York-New Jersey și din porturile Houston, Corpus Christi și Beaumont din statul Texas.

Potrivit scrisorilor, băncile și porturile trebuie să conserve evidențele privind „orice importuri propuse sau efective ori tranzacții legate de motorina rusească”.

Controverse după decizia administrației Trump

Reacția Congresului vine după ce președintele Donald Trump a anunțat la începutul lunii că Rusia va furniza motorină pentru piața americană și pentru piața mondială, argumentând că prețurile combustibililor au rămas ridicate pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Administrația Trump a anunțat totodată ridicarea sancțiunilor care blocau aceste livrări.

Decizia a generat critici din partea ambelor partide, contestatarii susținând că măsura ar putea contribui indirect la finanțarea efortului de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

Între timp, autoritățile de la Moscova au anunțat că primul transport de motorină destinat Statelor Unite a plecat deja spre America.

Casa Albă respinge acuzațiile

Administrația Trump susține că ridicarea sancțiunilor este legală și se înscrie în cadrul procedurilor utilizate anterior de Departamentul Trezoreriei.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
Povestea din spatele victoriei lui Lula în Brazilia. Avocatul său, care l-a scăpat de pușcărie după condamnarea pentru corupție, a ajuns judecător la Curtea Supremă. El este cel care a prelungit cu două ore turul de scrutin de duminică și ar fi pus umărul la victoria lui Lula
gandul.ro
image
Discuții aprinse despre relații între nații. O italiancă povestește cum a respins-o mama româncă
mediafax.ro
image
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia
fanatik.ro
image
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
libertatea.ro
image
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
digisport.ro
image
România domină piața nucilor din Uniunea Europeană! Exporturile au adus zeci de milioane de euro anul trecut
click.ro
image
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Fructul cu care România e lider în producția europeană. Se vinde cu 60 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional”
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
digisport.ro
image
Primele imagini de la cununia Ramonei de la Clejani! Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani s-a măritat într-o rochie de infarct
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicoleta Luciu a răbufnit după ultimele bârfe privind relaţia sa: Toate zdrențele frustrate!
romaniatv.net
image
Condiția lui Putin pentru a opri războiul vizează direct România. Rusia vrea ca NATO să se retragă
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”
click.ro
image
Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani
click.ro
image
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan”
image
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul stilistului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra