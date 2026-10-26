Scandal la Washington: Mai mulți congresmeni, inclusiv un republican, avertizează companiile din SUA să nu importe motorină rusească

Un grup de congresmeni democrați, alături de senatorul republican Thom Tillis, au avertizat marile bănci și autoritățile portuare din SUA că eventualele importuri de motorină din Rusia ar putea atrage investigații ale Congresului și consecințe juridice, după anunțul administrației Trump privind reluarea achizițiilor de combustibil rusesc.

Decizia a generat critici din partea mai multor congresmani Foto: Shutterstock

În scrisori transmise unor importante instituții financiare și porturi americane, parlamentarii au atras atenția că orice operațiune de import a motorinei din Rusia ridică probleme legale, potrivit The Hill.

„Orice import de motorină rusească în Statele Unite ridică semne de întrebare juridice serioase și poate fi supus unor acțiuni legale, precum și unor investigații ale Congresului”, au transmis congresmenii.

Semnatarii documentului avertizează că nu doar importatorii direcți, ci și companiile care facilitează astfel de tranzacții ar putea fi trase la răspundere.

„Companiile care importă produse cu încălcarea legislației Statelor Unite riscă să fie trase la răspundere atât penală, cât și civilă”, se arată în scrisoare.

Mai mult, parlamentarii susțin că:

„Sancțiuni penale se pot aplica oricărei companii care cumpără în mod conștient motorină rusească sau facilitează importul acesteia, și nu doar importatorului înregistrat oficial”.

Documentele au fost semnate de senatorul republican Thom Tillis și de mai mulți congresmeni și senatori democrați, între care Gregory Meeks, Jeanne Shaheen, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Chris Coons și Sheldon Whitehouse.

Legislatorii au cerut instituțiilor financiare și autorităților portuare să păstreze toate documentele referitoare la eventuale tranzacții sau importuri de motorină rusească, în contextul în care democrații ar putea obține pârghii suplimentare de control parlamentar după alegerile de la jumătatea mandatului.

Scrisorile au fost trimise directorilor executivi ai JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Morgan Stanley, precum și conducerii autorităților portuare din New York-New Jersey și din porturile Houston, Corpus Christi și Beaumont din statul Texas.

Potrivit scrisorilor, băncile și porturile trebuie să conserve evidențele privind „orice importuri propuse sau efective ori tranzacții legate de motorina rusească”.

Controverse după decizia administrației Trump

Reacția Congresului vine după ce președintele Donald Trump a anunțat la începutul lunii că Rusia va furniza motorină pentru piața americană și pentru piața mondială, argumentând că prețurile combustibililor au rămas ridicate pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Administrația Trump a anunțat totodată ridicarea sancțiunilor care blocau aceste livrări.

Decizia a generat critici din partea ambelor partide, contestatarii susținând că măsura ar putea contribui indirect la finanțarea efortului de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

Între timp, autoritățile de la Moscova au anunțat că primul transport de motorină destinat Statelor Unite a plecat deja spre America.

Casa Albă respinge acuzațiile

Administrația Trump susține că ridicarea sancțiunilor este legală și se înscrie în cadrul procedurilor utilizate anterior de Departamentul Trezoreriei.



