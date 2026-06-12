Cine este noul „Erou al Rusiei”: comandantul „Mamai”, acuzat că își torturează și execută propriii soldați

Colonelul Ramil Faskhutdinov, comandantul Brigăzii 5 Separate de Pușcași Motorizați a armatei ruse, a primit titlul de „Erou al Rusiei”, una dintre cele mai înalte distincții ale statului rus, relatează publicația independentă Meduza.

Distincția i-a fost înmânată de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, în cadrul unei ceremonii organizate înainte de Ziua Rusiei.

Autoritățile nu au precizat pentru ce fapte a fost decorat Faskhutdinov. La sfârșitul anului trecut, acesta i-a prezentat personal președintelui Vladimir Putin un raport privind capturarea orașului Mîrnohrad din regiunea ucraineană Donețk.

Acuzații de tortură și execuții

Potrivit investigațiilor realizate de publicațiile independente iStories și Astra, Faskhutdinov este acuzat de numeroase abuzuri împotriva propriilor soldați.

iStories citează rude ale militarilor din brigadă care susțin că ofițerul ar fi trimis în atac inclusiv soldați răniți, unii deplasându-se cu cârje. Alte mărturii indică faptul că acesta ar fi ordonat executarea unor militari ruși.

Astra a relatat că Brigada 5 ar administra un centru de detenție improvizat pe teritoriul unei mine abandonate din regiunea Donețk, unde soldații care refuzau să lupte ar fi fost torturați și supuși altor forme de abuz. Potrivit publicației, unii comandanți ar fi extorcat bani de la militarii trimiși acolo și i-ar fi trimis ulterior în atacuri cu șanse minime de supraviețuire, în care grupuri mari de soldați sunt aruncate succesiv împotriva pozițiilor inamice.

Anterior, Astra a publicat declarațiile unor militari din Brigada 5 care și-au acuzat superiorii de abuzuri sistematice. Evgheni Pak, comandant al unui grup de asalt din cadrul brigăzii, a declarat că Faskhutdinov, cunoscut sub indicativul „Mamai”, ar fi obligat mai mulți soldați să înregistreze videoclipuri în care să nege public acuzațiile, după ce ar fi fost amenințați cu dosare penale.

Acuzațiile nu au fost comentate public de autoritățile ruse, iar Meduza notează că acestea provin din investigații și mărturii ale militarilor și rudelor acestora.