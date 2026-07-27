O navă de marfă lovită de ruși s-a scufundat la o săptămână de la atac, în largul Odesei

O navă internațională de marfă s-a scufundat duminică în largul portului ucrainean Odesa, la o săptămână după ce fusese avariată într-un atac atribuit forțelor ruse, au anunțat autoritățile portuare din Ucraina.

Potrivit Reuters, nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar alți opt au fost evacuați în siguranță.

Nava „Golden Leo”, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea portului Odesa, după ce suferise avarii majore în urma unui bombardament produs pe 19 iulie.

Conform autorităților ucrainene, cargoul plecase din portul Ciornomorsk cu o încărcătură de porumb și naviga prin coridorul maritim supravegheat de Ucraina, de-a lungul coastei Mării Negre, cu destinația România.

Într-un comunicat, autoritatea portuară ucraineană a acuzat Rusia că a încălcat normele dreptului maritim internațional și că a pus în pericol viețile membrilor echipajului prin atacul asupra navei.

Un martor al agenției Reuters aflat la Odesa în momentul bombardamentului a declarat că a observat fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni aflată în largul coastei.

Până în prezent, Moscova nu a comentat public acuzațiile privind atacul asupra navei.

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul țării. Aceste infrastructuri sunt esențiale pentru exporturile ucrainene de cereale și pentru transportul altor mărfuri strategice.

„India condamnă astfel de atacuri şi reiterează că vizarea navigației comerciale şi punerea în pericol a membrilor echipajelor civile nevinovate, precum şi îngrădirea libertății de navigație şi a comerțului, sunt deplorabile şi trebuie evitate”, a transmis Ministerul de Externe indian, săptămâna trecută.