Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Negrescu, la Interviurile Adevărul

Costul supraviețuirii soldaților ruși pe frontul din Ucraina: își mituiesc comandanți pentru a nu deveni „carne de tun”

Soldații ruși își mituiesc comandanți pentru a evita misiuni mortale. Ei plătesc mii de dolari pentru roluri mai sigure pe front, permisii – sau supraviețuire.

Militari ruși pe frontul ucrainean FOTO: X
Soldații ruși aflați pe frontul din Ucraina își mituiesc frecvent comandanții pentru a evita să fie trimiși în misiuni de mare risc, potrivit unei anchete care dezvăluie corupție răspândită în cadrul armatei.

Soldații contractuali pot câștiga în câteva luni pe front ceea ce ar primi ani de zile în locuri de muncă civile, primind bonusuri substanțiale atunci când semnează contracte cu Ministerul Apărării din Rusia, scrie Kiev Post.

Însă mulți militari ajung să piardă o mare parte din acești bani pe front, dând sute de mii, în unele cazuri milioane, de ruble superiorilor în schimbul unor sarcini mai sigure sau al șansei de a pleca, a relatat site-ul independent de știri rus Meduza.

Un soldat, identificat drept Mihail, a declarat publicației că s-a înrolat în armata rusă pentru că avea nevoie de bani pentru a plăti tratamentul mamei sale bolnave.

Dar când a ajuns pe linia frontului, comandantul său a spus că va fi trimis într-un așa-numit „asalt al morții” dacă nu-i va oferi superiorului său banii pentru un vehicul de teren.

„Nu voiam să mor, așa că am fost de acord. Le-am dat cardul meu și m-au taxat cu un milion de ruble”, a spus Mihail.

Citând foști și actuali militari, Meduza a relatat că mita poate varia de la aproximativ 50.000 de ruble (aproximativ 560 de euro) până la 500.000 de ruble (aproximativ 5.500 de euro) pentru concediu.

Evitarea participării la „atacuri mortale” poate costa până la un milion de ruble (aproximativ 11.000 de euro), în timp ce obținerea unui certificat de rănire fals - necesar pentru a beneficia de concediu și despăgubiri - poate costa până la șase milioane de ruble (aproximativ 67.000 de euro).

Un alt soldat, Ilya, care a vorbit cu Meduza, a spus că și comandanții economiseau bani pentru a cumpăra certificate pentru răni.

„Pur și simplu nu vor să lupte”, a spus el, adăugând: „Înțeleg că, mai devreme sau mai târziu, propriii lor oameni îi vor împușca.”

Soldații care refuză sau nu pot plăti sunt împinși mai aproape de linia frontului pentru a crește probabilitatea de a fi uciși. „E simplu. Fie ești de acord să plătești, fie știi consecințele”, a spus Ilya.

Totuși, rezilierea unui contract este „absolut imposibilă”, indiferent de câți bani se oferă, a spus Mihail, adăugând: „Nici măcar cei fără brațe și fără picioare nu au putut semna.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Un chinez prins cu 2.200 de furnici regine de grădină în bagaje va merge la închisoare. Una poate costa 200 de dolari. FOTO
stirileprotv.ro
image
Un expert în longevitate dezvăluie adevărul despre un aliment pe care îl consumăm des: „Conține una dintre cele mai toxice substanțe pentru creier”
gandul.ro
image
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
mediafax.ro
image
Alin și Alexandru, tinerii arestați pentru crimă în Italia, rup tăcerea. Ce spun că s-ar fi întâmplat de fapt: „Am strâns cioburile și am crezut că totul s-a terminat”
fanatik.ro
image
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
libertatea.ro
image
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
antena3.ro
image
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
Pensie crescută: Unui pensionar i se recunosc 15 ani munciți la grupa a II-a. Decizia ajută toți pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Ce salariu avea şeful ITM Bucureşti. Costel Grojdea spune că maşina Lamborghini de 300.000 de euro nu este a lui
playtech.ro
image
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Două nume, OUT de la națională, odată cu numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
PSD nu mai poate da înapoi: Bolojan afară, până la capăt ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Anunț din PSD privind coaliția de guvernare! Social-democrații au decis!
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei
click.ro
image
Cea mai prețioasă amintire pentru Dima Trofim, de Paște! „Am făcut cozonac, am vopsit ouă pentru prima dată cu fetița mea!”. Imagini de colecție cu familia actorului din „Destine cu parfum de lavandă”
click.ro
image
Când se celebrează în acest an Înălțarea Domnului. Data la care se suprapun trei sărbători importante în România
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Margareta și Nicolae jpg
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Unde sărbătoresc Medana și Alin Oprea 7 ani de relație? Ce artiști le-au fost alături? „Trei zile și trei nopți”
image
„Aveam prea mult timp liber”. Andreea Bănică, momente adorabile cu cel mai nou membru al familiei

OK! Magazine

image
Scrisoare deschisă Custodelui Coroanei Române Margareta a României: ”Alteța Voastră Regală, sângele apă nu se face...”

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă start la curaj, decizii și începuturi noi

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță