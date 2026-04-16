Costul supraviețuirii soldaților ruși pe frontul din Ucraina: își mituiesc comandanți pentru a nu deveni „carne de tun”

Soldații ruși își mituiesc comandanți pentru a evita misiuni mortale. Ei plătesc mii de dolari pentru roluri mai sigure pe front, permisii – sau supraviețuire.

Soldații ruși aflați pe frontul din Ucraina își mituiesc frecvent comandanții pentru a evita să fie trimiși în misiuni de mare risc, potrivit unei anchete care dezvăluie corupție răspândită în cadrul armatei.

Soldații contractuali pot câștiga în câteva luni pe front ceea ce ar primi ani de zile în locuri de muncă civile, primind bonusuri substanțiale atunci când semnează contracte cu Ministerul Apărării din Rusia, scrie Kiev Post.

Însă mulți militari ajung să piardă o mare parte din acești bani pe front, dând sute de mii, în unele cazuri milioane, de ruble superiorilor în schimbul unor sarcini mai sigure sau al șansei de a pleca, a relatat site-ul independent de știri rus Meduza.

Un soldat, identificat drept Mihail, a declarat publicației că s-a înrolat în armata rusă pentru că avea nevoie de bani pentru a plăti tratamentul mamei sale bolnave.

Dar când a ajuns pe linia frontului, comandantul său a spus că va fi trimis într-un așa-numit „asalt al morții” dacă nu-i va oferi superiorului său banii pentru un vehicul de teren.

„Nu voiam să mor, așa că am fost de acord. Le-am dat cardul meu și m-au taxat cu un milion de ruble”, a spus Mihail.

Citând foști și actuali militari, Meduza a relatat că mita poate varia de la aproximativ 50.000 de ruble (aproximativ 560 de euro) până la 500.000 de ruble (aproximativ 5.500 de euro) pentru concediu.

Evitarea participării la „atacuri mortale” poate costa până la un milion de ruble (aproximativ 11.000 de euro), în timp ce obținerea unui certificat de rănire fals - necesar pentru a beneficia de concediu și despăgubiri - poate costa până la șase milioane de ruble (aproximativ 67.000 de euro).

Un alt soldat, Ilya, care a vorbit cu Meduza, a spus că și comandanții economiseau bani pentru a cumpăra certificate pentru răni.

„Pur și simplu nu vor să lupte”, a spus el, adăugând: „Înțeleg că, mai devreme sau mai târziu, propriii lor oameni îi vor împușca.”

Soldații care refuză sau nu pot plăti sunt împinși mai aproape de linia frontului pentru a crește probabilitatea de a fi uciși. „E simplu. Fie ești de acord să plătești, fie știi consecințele”, a spus Ilya.

Totuși, rezilierea unui contract este „absolut imposibilă”, indiferent de câți bani se oferă, a spus Mihail, adăugând: „Nici măcar cei fără brațe și fără picioare nu au putut semna.”