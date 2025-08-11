Cine este apropiatul lui Putin care ar fi încercat să-l convingă să oprească războiul din Ucraina?

Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Moscova și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai liderului rus Vladimir Putin, ar fi propus recent încetarea ostilităților din Ucraina și deschiderea unor negocieri de pace. Informația este prezentată de The New York Times, care citează surse apropiate Kremlinului.

Potrivit publicației americane, Kozak ar fi transmis colegilor că i-a prezentat lui Putin o propunere formală privind oprirea conflictului și lansarea unui proces de negociere. Mai mult, adjunctul administrației prezidențiale ar fi sugerat reforme interne de substanță – între care trecerea serviciilor de securitate sub control guvernamental și înființarea unui sistem judiciar independent, idei care, în actualul climat politic de la Moscova, sunt greu de conceput.

De la influență la marginalizare

Kozak, o figură considerată până nu demult centrală în cercul de putere de la Kremlin, pare însă să fi pierdut teren în fața altor oficiali loiali liniei dure, precum Serghei Kirienko, care i-ar fi preluat o parte considerabilă din atribuții. Kozak este cunoscut și drept autorul unui plan controversat de soluționare a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova.

Sursele citate de NYT susțin că Putin s-ar fi arătat dezamăgit de Kozak, interpretând atitudinea sa ca o critică voalată a deciziei de a lansa invazia asupra Ucrainei. Deși nemulțumirile sale nu au fost exprimate public, Kozak ar fi, potrivit acelorași surse, singurul oficial de rang înalt din cercul puterii care și-a exprimat în mod clar opoziția față de război.

„E puțin probabil ca poziția sa să aibă un impact real asupra lui Putin, care rămâne înconjurat de colaboratori fideli politicii de confruntare. Totuși, poziția lui Kozak reflectă un grad tot mai mare de frustrare în rândul elitelor moscovite față de refuzul președintelui de a ceda sau de a căuta compromisuri”, notează The New York Times.

Încă în preajma lui Putin, dar pe o poziție secundară

Chiar dacă și-a pierdut din influență, Kozak nu a fost exclus complet din cercul puterii. Potrivit publicației americane, el păstrează un anumit acces la președintele rus, semn că liderul de la Kremlin nu este dispus să renunțe complet la colaboratorii vechi, chiar și atunci când aceștia exprimă viziuni divergente.

În plus, Kozak ar fi fost folosit în mod informal ca intermediar în contactele cu reprezentanți occidentali. Un interlocutor occidental, care a avut mai multe întâlniri cu el începând din 2022, a declarat pentru NYT că Kozak și-a exprimat clar dezacordul față de invazie și că ar fi cerut „argumente solide” pentru a-l putea convinge pe Putin să-și schimbe poziția.

„Dați-mi idei cu care să-l pot convinge”, i-ar fi spus Kozak în mod repetat, semn al unei tensiuni interne tot mai vizibile în eșaloanele superioare ale puterii de la Moscova.

Precedentul din 2022

Nu este prima dată când numele lui Dmitri Kozak apare în contextul unor tentative de temperare a conflictului. În 2022, agenția Reuters relata că oficialul rus ar fi obținut, în etapa premergătoare invaziei, o înțelegere de principiu cu partea ucraineană privind o eventuală renunțare la ambițiile de aderare la NATO. Putin ar fi respins însă acordul propus, optând în schimb pentru declanșarea invaziei pe scară largă.

În ciuda eforturilor unor membri moderați din aparatul său, președintele rus pare să mențină o linie inflexibilă, susținută de cercul de loialitate consolidat în jurul său în ultimii ani.