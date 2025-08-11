search
Luni, 11 August 2025
Va semna Putin „încheierea operațiunii militare speciale" după summit-ul cu Trump din Alaska, așa cum sugerează televiziunea de stat rusă?

Război în Ucraina
Publicat:

Postul de televiziune de stat „Rossia 1” a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli”, că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă și a fost chiar însoțit de titlul „Șanse pentru pace”.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska/FOTO:EPA/EFE

Prezentatorii emisiunii au menționat, de asemenea, că Europa nu are niciun rol în procesul de negocieri. S-a subliniat că aceasta va fi o întâlnire exclusiv între Rusia și Statele Unite și că nu se intenționează ascultarea niciunui alt punct de vedere. În emisiune s-a făcut aluzie nu numai la țările europene, ci și la liderul ucrainean Zelenski, a cărui legitimitate nu este recunoscută pe motiv că mandatul său prezidențial a expirat. Prezentatorul emisiunii, deputatul Evgheni Popov, a remarcat ironic că distanța dintre Anchorage și Bruxelles este de șapte mii de kilometri, dar rușii și americanii se pot vedea chiar și cu binoclul, sugerând că doar Rusia și SUA contează în actuala ecuație geopolitică.

În plus, în reportaj au fost prezentate exemple de istorie comună și unitate care leagă Statele Unite și Rusia.

„Este un semnal pentru întreaga mașinărie media rusă, care va insufla entuziasm populației”, a declarat analistul politic Serghei Markov, citat de mk.ru.

Experții rămân sceptici

Totuși, surse apropiate canalului de Telegram „Doi maiori” consideră că o eventuală întâlnire între Putin și Trump nu va conduce la o încetare rapidă a conflictului. În schimb, ar fi vorba despre o platformă pentru discuții mai ample privind securitatea globală și redefinirea principiilor de cooperare între marile puteri, cu accent pe energie, tehnologie militară și relațiile cu terți actori, precum China și statele africane.

În ceea ce privește Ucraina și liderii europeni, aceștia sunt percepuți drept factori perturbatori. Președinte Trump ar fi exprimat anterior critici dure la adresa Kievului și a implicării europene, calificând conflictul drept „războiul lui Biden”.

Potrivit surselor ruse, Zelenski ar opune rezistență unui eventual armistițiu, temându-se de consecințele politice interne, inclusiv alegeri și tensiuni sociale. În același timp, se sugerează că Europa s-a orientat dinspre tranziția energetică spre o cursă a înarmării, în beneficiul industriei de apărare.

Președintele rus a declarat că pentru oprirea ostilităților este nevoie de garanții de securitate pe termen lung pentru Rusia. În lipsa unor astfel de asigurări, Moscova nu este dispusă să accepte un conflict prelungit la granițele sale. De altfel, Rusia acuză Occidentul că ar fi încălcat în repetate rânduri înțelegeri anterioare, ceea ce a dus la deteriorarea arhitecturii de securitate în regiune.

Până la îndeplinirea acestor condiții, conflictul este de așteptat să continue, susțin comentatorii apropiați Kremlinului. Negocieri și tentative de dialog au avut loc încă din 2022, iar în prezent, în 2025, procesul diplomatic pare să rămână deschis.

În mediile pro-ruse se spune că luna august ar putea aduce intensificări pe front

În același timp, se fac speculații în mediile pro-ruse că luna august ar putea aduce intensificări pe front, în special în zonele considerate de Moscova ca parte a „teritoriului constituțional rus”. În acest context, forțele ruse continuă operațiunile militare, în paralel cu retorica propagandistică.

Comentatorul și voluntarul militar Roman Alehin a declarat că o întâlnire între Putin și Trump, în absența Ucrainei și a Europei, ar reprezenta „nu o pace, ci o pauză strategică”. El susține că valoarea reală a unei astfel de întrevederi ar putea consta în reducerea tensiunilor internaționale, deși efectele sale rămân incerte.

Pe de altă parte, unele voci din opoziția ucraineană exprimă scepticism față de ideea că războiul s-ar putea încheia brusc, fără consultarea Kievului. Canalul ucrainean de Telegram „Ze Rada” avertizează că, oricât de dorită ar fi o încetare a luptelor, este „nerealist” să fie ignorată complet poziția Ucrainei și a partenerilor săi internaționali.

Potrivit canalului „Rezident”, apropiații administrației Zelenski ar încerca să împiedice desfășurarea unui eventual summit ruso-american, dar timpul nu mai joacă în favoarea Kievului.

Rusia


