„I-a permis lui Putin să treacă linia roșie”. Strategia lui Trump față de Rusia dezbină Congresul SUA

Doi senatori americani au exprimat viziuni opuse cu privire la politica lui Trump față de Ucraina, scoțând în evidență dezbaterea mai largă în legătură cu modalitatea cea mai potrivită prin care se poate încheia pacea: sancțiuni dure sau diplomație neconvențională.

Prăpastia de viziune scoate la iveală dezbinarea din Congresul SUA cu privire la modul în care poate fi combătută eficient agresiunea Rusiei, scrie Kyiv Post.

Senatoarea Jeanne Shaheen (aleasă democrată de New Hampshire), unul dintre cei mai importanți democrați în materie de politică externă, a făcut o declarație usturătoare în weekend, după ce termenul limită anunțat de Trump pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei a trecut fără nicio acțiune din partea SUA.

Shaheen l-a acuzat pe Trump că i-a permis președintelui rus Vladimir Putin să „treacă peste una dintre liniile sale roșii cu consecințe zero”.

„Stabilirea termenelor limită și încălcarea lor subminează profund credibilitatea Americii”, a spus aceasta, adăugând că un astfel de tipar erodează puterea de descurajare a SUA și capacitatea sa de a aduce Rusia la masa negocierilor.

Senatoarea a cerut „sancțiuni dure și mai multă asistență de securitate pentru Ucraina”, argumentând că aceasta este singura modalitate de a-i semna lui Putin hotărârea SUA și de a-l obliga să negocieze cu bună-credință.

Ea a avertizat că, în absența acestor măsuri, războiul „se va prelungi” și ucraineni „vor continua să moară”.

Republicanii ce susțin Ucraina au încredere în Donald Trump

Într-un interviu separat acordat NBC, senatorul Lindsey Graham (ales republican de Carolina de Sud), un aliat cheie al lui Trump, a prezentat o perspectivă complet diferită.

Graham și-a exprimat deplina încredere în viitoarea întâlnire a lui Trump cu Putin în Alaska, afirmând că președintele „se va duce să-l întâlnească pe Putin dintr-o poziție de forță” și va asigura un sfârșit „onorabil” al războiului.

Acesta a evocat la rândul său posibilitatea ca Ucraina să fie nevoită să renunțe la o parte din teritoriul său, o propunere respinsă vehement de Kiev.

El a comparat o potențială concesie teritorială cu alte precedente istorice, sugerând că „vor exista unele schimburi de teritorii în cele din urmă”.

În ceea ce privește proiectul de lege privind sancțiuni usturătoare pentru Rusia pe care l-a inițiat chiar el, acesta a apărat amânarea aducerii acestuia în fața Senatului, argumentând că președintele „face deja tot ceea ce face și proiectul de lege” prin acțiuni executive.

În acest sens, el a dat drept exemplu anunțul recent privind un tarif vamal de 50% impus Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc, motivând că această abordare oferă „o mână legală mai puternică” politicii tarifare a președintelui.

Graham a spus că este „în regulă cu asta” deocamdată, dar ar fi deschis să discute din nou legislația în septembrie.