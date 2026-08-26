Britanic ucis în Ucraina în timp ce lupta de partea Rusiei. Ar putea fi primul cetățean al Regatului Unit mort după ce s-a alăturat armatei ruse

Un cetățean britanic în vârstă de 33 de ani a fost ucis în luna iunie, în estul Ucrainei, în timp ce lupta alături de forțele ruse. Bradley Townsend ar putea fi primul britanic cunoscut care și-a pierdut viața după ce s-a înrolat în armata Rusiei, potrivit presei din Regatul Unit.

Britanic ucis în Ucraina în timp ce lupta de partea Rusiei. Foto: The Telegraph

Townsend provenea din nordul Angliei și nu avea experiență militară înainte de a pleca în Rusia. Într-o înregistrare video publicată pe YouTube la începutul lunii aprilie, acesta povestea că părăsise Yorkshire și intenționa să semneze un contract pentru a lupta de partea forțelor ruse, notează The Telegraph.

Mai multe publicații au relatat că britanicul a murit pe 10 iunie, în regiunea Donețk. Potrivit LBC, Townsend și-ar fi pierdut viața în urma unui atac cu dronă.

Ministerul britanic de Externe a confirmat că este la curent cu informațiile privind moartea unui cetățean britanic în Ucraina și a precizat că menține legătura cu familia acestuia.

AFP a solicitat un punct de vedere Ministerului rus al Apărării, însă nu a primit imediat un răspuns.

În videoclipul publicat înainte de plecarea sa, Townsend a încercat să explice decizia de a lupta de partea Rusiei, invocând acțiunile Occidentului în războiul din Ucraina.

„Am văzut pur şi simplu asasinate comise de Occident. Am trimis bani, rachete Storm Shadow. Toate acestea s-au acumulat”, a afirmat britanicul.

Townsend spunea că era conștient de riscurile la care se expunea și recunoștea că se temea de posibilitatea de a fi ucis.

„Înţeleg că asta se poate întâmpla”, a declarat el.

Britanicul a fost filmat și intervievat de alți doi cetățeni ai Regatului Unit care s-au alăturat forțelor ruse, Aiden Minnis și Ben Stimson. Cei doi au publicat în luna iunie mesaje despre moartea lui Townsend.

„Serviciul său a fost scurt, dar strălucit”, a scris Aiden Minnis pe X.

Mii de cetățeni străini au luptat sau luptă în cadrul forțelor ruse, cel mai important contingent cunoscut fiind cel trimis de Coreea de Nord. Și Ucraina are în rândurile sale militari proveniți din alte țări.

Regatul Unit se numără printre principalii susținători europeni ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Autoritățile britanice au transmis în repetate rânduri că sprijinul acordat Kievului va continua.

În același timp, Kremlinul acuză Londra că adoptă o poziție care contribuie la prelungirea conflictului și împiedică găsirea unei soluții rapide.