Keir Starmer i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenskyi că are „sprijinul deplin al Regatului Unit și suntem alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar”, în timp ce cei doi s-au întâlnit în Downing Street.

Zeci de persoane adunate în fața Downing Street au ovaționat în picioare coloana președintelui ucrainean la sosirea acestuia.

„Permiteți-mi să vă spun că sunteți foarte, foarte binevenit aici, în Downing Street. Și, după cum ați auzit din aplauzele de pe strada de afară, aveți sprijinul deplin al Regatului Unit și suntem alături de dumneavoastră, de Ucraina, atât timp cât va fi nevoie. Sper că ați auzit o parte din aplauzele de pe stradă. Aceștia sunt oamenii din Regatul Unit care au ieșit în stradă pentru a demonstra cât de mult vă susțin, cât de mult susțin Ucraina și determinarea noastră absolută de a fi alături de dumneavoastră - o determinare neclintită - și de a realiza ceea ce amândoi dorim să realizăm, și anume o pace durabilă”, a spus Keir Starmer.

Zelenski a mulțumit poporului britanic, declarându-se „încântat” că Regatul Unit este „un astfel de partener strategic” pentru Ucraina.

„Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Așadar, aștept cu nerăbdare discuțiile noastre din această după-amiază. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp. Într-adevăr, am văzut o mulțime de oameni și vreau să vă mulțumesc, mulțumesc oamenilor din Regatul Unit, Sunteți un sprijin atât de mare de la începutul acestui război, vă mulțumesc. Și sunt foarte fericit că Majestatea Sa Regele a acceptat întâlnirea mea de mâine și sunt recunoscător că ați organizat un summit atât de important pentru mâine. Și suntem foarte fericiți în Ucraina că avem astfel de parteneri strategici, am semnat cu dumneavoastră un document istoric”, a transmis Zelenski, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean a sosit la Londra în ajunul unui summit care reunește aproximativ 15 lideri europeni și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina.

De asemenea, Volodimir Zelenski urmează să fie primit duminică de regele britanic Charles al III-lea.

Președintele interimar al Românie Ilie Bolojan va fi prezent la Londra, pentru a lua parte la întrevedere.

„Voi participa mâine la aceste discuții și în întâlnirea pe care am avut-o înaintea acestei conferințe de presă. (...)Securitatea Ucrainei este nu doar securitatea Republicii Moldova și a Europei, este și securitatea României”, a transmis Bolojan.