Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene care au lovit noaptea trecută Moscova și alte regiuni ale Rusiei.

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a fost ținta unui val puternic de atacuri cu drone lansate de forțele ucrainene, vizând Moscova și alte regiuni. Trei persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți oameni au fost răniți, au anunțat luni oficialii ruși și Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Victime în regiunea Tula și Nijni Novgorod

În regiunea Tula, situată la sud de Moscova, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite și internate în spital, a declarat guvernatorul Dmitri Milyaev printr-un mesaj postat pe Telegram.

Totodată, un atac similar a lovit o zonă industrială din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Rusiei, unde o persoană a decedat, iar alte două au fost rănite. Informația a fost confirmată de guvernatorul Gleb Nikitin, tot pe Telegram.

Apărarea aeriană rusă a doborât 59 de drone

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele de apărare aeriană au reușit să distrugă 59 de drone ucrainene în timpul nopții, dintre care 12 în regiunea Tula și două în regiunea Moscova. Aceste atacuri au fost considerate drept un asalt aerian amplu, menit să destabilizeze regiunea capitalei și zonele înconjurătoare.

Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse în momentul în care o dronă este doborâtă, publicate de canalul Mash, evidențiind intensitatea confruntărilor.

Atacuri ucrainene recente

Duminică, 10 august, Forțele Aeriene ale Ucrainei au lansat un atac aerian de înaltă precizie asupra unui punct de comandă al trupelor ruse, situat în apropiere de orașul Oleșkî, în regiunea ocupată Herson. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, în urma loviturii au fost uciși aproximativ 25 de militari ruși, iar cel puțin alți 11 au fost răniți.