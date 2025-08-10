search
Duminică, 10 August 2025
Video Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, în timp ce 100.000 de soldați ruși strâng cercul în jurul orașului

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Rodînske, o fostă localitate minieră din bazinul carbonifer al regiunii Donețk, a devenit epicentrul celei mai recente ofensive ruse. Deși nu este obiectivul principal, controlul asupra acestui sat ar putea deschide drumul spre încercuirea completă a Pokrovskului, oraș aflat la doar 10 kilometri sud-vest.

Tancuri Leopard aruncate în luptă la Pokrovsk/FOTO:Arhiva
Tancuri Leopard aruncate în luptă la Pokrovsk/FOTO:Arhiva

Cu o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război și un important nod logistic pentru forțele armate ucrainene, Pokrovskul reprezintă o țintă strategică pentru Moscova. Potrivit analiștilor de la grupul ucrainean Frontelligence Insight, se așteaptă o intensificare a atacurilor în această direcție, cu indicații venite direct din partea conducerii politice de la Kremlin.

Ofensiva este purtată de un contingent rusesc estimat la 100.000 de militari. Apărarea orașului este însă robustă: drone, artilerie, infanterie, dar și câteva tancuri germane Leopard 2A4, aflate în dotarea Brigăzii 155 Mecanizate a Ucrainei, notează Euromaidan Press.

Pentru moment, strategia rusă pare să fie mai degrabă una de învăluire. Obiectivul imediat este controlul asupra Rodînske, ceea ce ar permite tăierea drumului principal T0515 – axa nord-sud care leagă Pokrovskul de Dobropillia. Singura alternativă rutieră către oraș, aflată la vest, este și ea amenințată.

Ofensiva, coordonată de Gruparea Centru a armatei ruse, condusă de Armata 51 Arme Întrunite, a început în urmă cu un an, din zona Avdiivka, acum complet distrusă, situată la 40 km est de Pokrovsk. Avansul a fost lent și costisitor, oprindu-se temporar la periferia orașului la începutul acestui an. Însă după noi mobilizări, Kremlinul a trimis forțe suplimentare pe acest front.

În ultimele săptămâni, trupele ruse au testat în mod repetat apărarea ucraineană din jurul Pokrovskului, adesea înregistrând pierderi considerabile. Totuși, luna trecută, Brigada 9 Motorizată rusă – sau o unitate apropiată – a reușit să exploateze o breșă în linia ucraineană în zona Rodînske, determinând retragerea unor brigăzi subdimensionate ale Gărzii Naționale ucrainene.

În prezent, luptele cele mai intense se desfășoară în Rodînske, localitate bombardată constant cu bombe planante de tip KAB, lansate de aviația rusă. Armata 51 rămâne în expectativă, pregătită să înainteze. Potrivit Centrului pentru Strategii de Apărare de la Kiev, comandamentul rus finalizează în aceste zile pregătirile pentru un posibil asalt asupra Pokrovskului.

Atacuri simultane sunt anticipate din direcțiile Fedorivka și Razîne, în paralel cu eforturi de apropiere de Dobropillia, aflată la circa 65 km nord. În momentul în care rutele de aprovizionare dintre Pokrovsk și nordul regiunii vor fi tăiate, este de așteptat ca trupele Armatei 41 și ale Armatei 2 Arme Întrunite să demareze atacul direct asupra orașului.

Analiștii avertizează că, deși rușii se așteaptă la pierderi mari în acest nou asalt, ar putea obține câștiguri teritoriale mai rapide dacă reușesc să mențină ritmul actual. „Ne așteptăm la o creștere semnificativă a pierderilor de partea rusă, dar și la o posibilă accelerare a avansului lor”, afirmă Frontelligence Insight.

Ucraina aduce întăriri

În încercarea de a amâna căderea Pokrovskului și de a provoca pierderi maxime forțelor ruse, armata ucraineană a trimis în zonă elemente ale Brigăzii 142 Mecanizate, recent dotată cu tancuri Leopard 1A5 de fabricație germană.

Chiar și cu aceste întăriri, trupele ucrainene sunt copleșite numeric. În timp ce Rusia a reușit să mențină un ritm constant de recrutare prin oferirea de bonusuri consistente, Ucraina se confruntă cu dificultăți majore în mobilizarea de noi forțe, în special infanterie instruită.

În prezent, armata rusă crește efectivul cu aproximativ 9.000 de soldați lunar, depășind pierderile, în timp ce Ucraina se confruntă cu un deficit de aproape 100.000 de militari instruiți.

În acest context, este de așteptat ca Rodînske să cadă în următoarea perioadă, iar Pokrovskul să devină ținta următoare.

Totuși, pierderea orașului nu înseamnă o victorie decisivă pentru Rusia. Războiul din Donbas este departe de a se fi încheiat, iar eforturile de cucerire a regiunii estice sunt departe de calendarul stabilit de Kremlin.

„Evaluăm că o preluare completă a Donbasului de către Rusia în 2025 este puțin probabilă”, apreciază analiștii de la Frontelligence. Deși pozițiile defensive ale Ucrainei sunt sub presiune în zone precum Kupiansk, Siversk și Lîman, obiectivele operaționale ruse nu au fost îndeplinite, iar înaintarea se face cu întârziere semnificativă.

Europa

