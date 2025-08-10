Video Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia. Instalația petrolieră a fost cuprinsă de flăcări

O rafinărie de petrol din Saratov, Rusia, a fost atacată de drone pe 10 august, declanșând un incendiu puternic și mai multe explozii, conform relatărilor locale.

Imagini postate pe rețelele sociale rusești au surprins ceea ce părea a fi drone pe cer și activarea sistemelor de apărare antiaeriană. Localnicii au raportat că au auzit o explozie puternică înainte ca flăcările să cuprindă instalația.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a confirmat că un sit industrial din zonă a fost avariat. O persoană a fost raportată decedată în urma atacului, iar alte persoane au fost rănite, transmite Kyiv Independent.

Au fost semnalate, de asemenea, activități de apărare antiaeriană și explozii în orașele Lipetsk și Voronej.

Informațiile provin din canale locale de Telegram și nu au putut fi verificate independent. Oficialii ucraineni nu au comentat incidentul.

Anterior, zeci de zboruri au fost întârziate pe aeroportul Sochi din Rusia, după raportarea unor atacuri cu drone. Drone ucrainene au vizat și o facilitate de depozitare din Republica Tatarstan, Rusia, unde erau păstrate drone de tip Shahed.